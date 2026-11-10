İki aylık evlilik boşanmayla bitti! Çiçeği burnunda karı koca Müge Anlı'da yüzleşti!

Sosyal medyada tanışarak evlenen Mehmet Ali ve Eşe Şaşmaz çiftinin mutluluğu yalnızca iki ay sürdü. Evliliğinin ikinci ayında eşinin evi terk ettiğini ve kendisini her yerden engellediğini söyleyen Mehmet Ali Şaşmaz, Müge Anlı’dan yardım istedi. Canlı yayında yüzleşen çift, anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi.

İkinci baharını yaşamak isteyen Mehmet Ali Şaşmaz, sosyal medyada tanışıp evlendiği eşi Eşe Şaşmaz ile yaşadığı sorunları Müge Anlı'ya taşıdı. Evliliklerinin henüz ikinci ayında eşinin evi terk ettiğini öne süren Şaşmaz, eşine bir türlü ulaşamadığını ve her yerden engellendiğini söyledi. Eşine kavuşmak ve evliliğini kurtarmak umuduyla programa katılan Mehmet Ali Şaşmaz, canlı yayında yaşananların ardından kararını değiştirdi.

Barışmak için geldi, gerçekleri öğrendi!

Geçtiğimiz hafta yaşananların ardından çift, yeniden bir araya gelerek konuştu ancak aralarındaki sorunlar çözülemedi. Mehmet Ali Şaşmaz, Müge Anlı'nın kendisine gerçekleri gösterdiğini belirterek, "Müge Anlı benim gözümü açtı. Barışmak için gelmiştim ama gerçekleri öğrendim. Ben safmışım. Belki de daha kötüsünden geri döndüm" dedi.

Müge Anlı'nın ekibi, ayrılık kararı alan çifti son kez bir araya getirdi. Çay ve tatlı eşliğinde gerçekleşen görüşmede tansiyon zaman zaman yükseldi. Eşe Şaşmaz, eşinin kendisini rencide ettiğini söylerken Mehmet Ali Şaşmaz ise aramalarının engellendiğini dile getirdi.

Düğün altınlarını ve telefonu geri istedi

Görüşmenin ilerleyen dakikalarında konu boşanma protokolüne geldi. Mehmet Ali Şaşmaz, düğünde taktığı altınları ve eşine aldığı cep telefonunu geri istedi. Eşe Şaşmaz telefonu teslim edeceğini söylerken, altınları da geri vereceğini belirtti. Mehmet Ali Şaşmaz, "Ben helalleşelim istedim" dedi ancak Eşe Şaşmaz bu isteği kabul etmedi.

Anlaşmalı boşanma konusunda uzlaşan çift, avukat Merve Şarlan'ın da yardımıyla protokolü imzaladı. Ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne giden ikili, boşanma sürecini başlattı. Çiftin boşanma işlemleri için Antalya'daki mahkemeye çağrılacağı belirtildi.