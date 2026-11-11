Zonguldak'ta kaybolan Atakan Enes Çarşanba'nın arkadaşından kan donduran iddialar!

Zonguldak'ta 1 Kasım'dan bu yana kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki, iki çocuk babası Atakan Enes Çarşanba'yı aramak için ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Atakan'ın kaybolmasının ardından şüpheler arkadaşlarının üzerine çevrilirken, son görüştüğü isimlerden Selçuk canlı yayında akılalmaz iddialarda bulundu. Selçuk, baygın haldeyken kendisine zorla video çekildiğini ve kurban seçildiğini öne sürdü. Hakkındaki suçlamaları reddeden Yiğitcan ise Atakan'ı en son gördüğünde kendisinden borç para istediğini söyledi.

Zonguldak'ta yaşayan 30 yaşındaki Atakan Enes Çarşanba, 1 Kasım'da ortadan kayboldu. İki çocuk babası Atakan'dan günlerdir haber alamayan eşi ve ablası, Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Kaybolduğu günden beri telefonunun kapalı olduğunu belirten aile, Atakan'ın başına kötü bir şey gelmiş olmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

Atakan'ın yasaklı madde kullandığını öne süren ailesi, kayboluşunun arkasında arkadaşlarının olabileceğinden şüphelendi. Atakan'ı son gören kişilerden biri olduğu belirtilen Selçuk da canlı yayına katılarak o gece yaşadıklarını anlattı.

"Baygın haldeyken beni kurban seçtiler"

Atakan'ın kaybolduğu gece arkadaşlarıyla alkol almak için buluştuklarını söyleyen Selçuk, daha sonra Seğmen Demir'in kendisini arabaya çağırdığını iddia etti. Issız bir bölgede sohbet ettikleri sırada kendisine yasaklı madde içirildiğini ve bayıldığını öne süren Selçuk, sonrasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bir istasyonda Raşit Balcı'yı aradı. Raşit, 'Seğmen'e bu çocuğu neden aldın, Selçuk'un başını mı yakacaksın?' dedi. Daha sonra Raşit'i arabaya aldı, ardından Yiğitcan da başka bir arabayla geldi. Ben hâlâ baygınken Seğmen, Yiğitcan'a 'Sana kurban getirdim, kurban bu' dedi. Raşit, 'Ben yapamam' dedi. Beni videoya almaya başladılar. Baygınken elime poşet içinde bıçak ya da silah gibi bir şey sürttüler. Atakan'a bir şey oldu ve beni kurban seçtiler."

Yiğitcan canlı yayında konuştu!

Selçuk'un açıklamalarının ardından şüphelerin yöneldiği isimlerden Yiğitcan da Zonguldak'tan canlı yayına bağlandı. Selçuk'un anlattığı olayların içinde bulunmadığını söyleyen Yiğitcan, onunla aynı arabada ya da yan yana gelmediğini iddia etti.

Atakan'ı en son kendisinin gördüğünü belirten Yiğitcan, taksici Oktay'ın anlattıklarını doğrulayarak Atakan'ın kendisinden borç para istediğini söyledi. Yiğitcan, "Atakan benden bin lira istedi, ben de verdim. Telefon kayıtlarımda Selçuk ya da Seğmen'le bir araya gelmediğim çok belli" ifadelerini kullandı.

1 Kasım'dan bu yana haber alınamayan Atakan Enes Çarşanba'ya ne oldu? Atakan'ı en son gören arkadaşları doğru mu söylüyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!