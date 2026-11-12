Kayıp Ayşegül Arslan'ın dedesinden damadına ağır suçlama: "Torunuma ne yaptıysa o yaptı!"

3 yıldır kendisinden haber alınamayan 3 çocuk annesi Ayşegül Arslan'ın kayboluşuyla ilgili sır perdesi henüz aralanmadı. Müge Anlı'nın programına katılan dedesi Hüseyin Polat, torununun ortadan kaybolmasına ilişkin şüphelerini dile getirirken eşi Ercan Arslan da iddialara karşı kendini savundu. Canlı yayında yeniden karşı karşıya gelen tarafların açıklamalarıyla çiftin geçmişine dair dikkat çeken ayrıntılar da ortaya çıktı.

Hüseyin Polat, 3 yıldır haber alamadığı torunu Ayşegül Arslan'ın bulunması için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Torununun yaşadığına dair bir iz bulunmadığını söyleyen Hüseyin Polat, kuşku oklarını damadı Ercan Arslan'a yöneltti. Torununun ortadan kaybolmasında damadından şüphelendiğini söyleyen Hüseyin Polat, "Torunumun başına ne geldiyse damadım yaptı" dedi.

"Eşim sürekli evi terk ediyordu"

3 yıldır eşini hiç aramadığı söylenen Ercan Arslan, hakkındaki iddialara yanıt verdi. 2017 yılında evlendiklerini ve eşinin sürekli evi terk ettiğini belirten Ercan Arslan, "Eşim yasaklı madde bağımlısıydı" dedi. Eşinin kaybolmasının ardından da bir çocuğunu evlatlık verdiğini ve kendisine yöneltilen suçlamaları reddeti!

Ercan Arslan, çocuklarının annesi Ayşegül Arslan'ın kaybolmasının ardından iddia edilenlerin aksine gerekli yerlere başvuru yaptığını söyledi. Ayşegül'ün dedesi Hüseyin Polat ile canlı yayında gergin anlar yaşayan Ercan Arslan, daha önce de eşinin 8 defa evden gittiğini açıkladı.

Eşinden şiddet gördüğüne yönelik iddialar

Canlı yayında Ayşegül Arslan'ın evliliği sırasında aile içi şiddet yaşadığına yönelik gündeme geldi. Müge Anlı'nın canlı yayında okuduğu ifadelerde Ayşegül Arslan'ın eşi Ercan'dan ayrılmak istediği için şiddet gördüğü iddiaları konuşuldu. Tarafların karşılıklı açıklamalarına rağmen bu iddiaların Ayşegül Arslan'ın kaybolmasıyla bağlantılı olup olmadığına ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.