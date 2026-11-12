Müge Anlı'da aranan Atakan Enes Çarşanba'dan acı haber! Cansız bedeni nerede bulundu?

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 1 Kasım'dan beri kendisinden haber alınamayan ve ailesinin bulunması için Müge Anlı'dan yardım istediği 30 yaşındaki Atakan Enes Çarşanba'dan acı haber geldi. İki çocuk babası genç adamın cansız bedeni, 11 Kasım'da yaşadığı evin çatı katında bulundu. Müge Anlı da canlı yayında Çarşanba'nın bulunduğu yeri açıkladı. Ölümünün ardındaki nedenin belirlenmesi için cenazesi otopsiye gönderildi.

Zonguldak'ta günlerdir kayıp olarak aranan Atakan Enes Çarşanba'nın hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Ailesinin televizyon programına katılarak bulunması için yardım istediği genç adamın cansız bedenine kendi evinin çatı katında ulaşıldı. Ölümünün nasıl gerçekleştiği ise yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

11 gündür haber alınamıyordu

Çaycuma ilçesine bağlı Velioğlu Mahallesi'nde ikamet eden Atakan Enes Çarşanba, 1 Kasım 2026 tarihinde evinin önünden bir taksiye binerek ayrıldı. O günden sonra kendisine ulaşamayan yakınları, telefonunun da kapalı olması üzerine kayıp ihbarında bulundu. Polis ve jandarma ekipleri genç adamı bulmak için çalışma başlattı.

Eşi Yadigar Çarşanba ve ablası Esra Yalçın, 10 Kasım'da Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım çağrısında bulundu. Canlı yayında açıklama yapan Yadigar Çarşanba, eşinin geçmişte de zaman zaman bir ya da iki gün eve gelmediğini ancak bu süreçlerde mutlaka kendilerine haber verdiğini ifade etti. Kaybolduğu sırada yanında bir miktar para olduğunu belirten eşi, bilinen herhangi bir düşmanının bulunmadığını da dile getirdi.

Arkadaşlarıyla ilgili iddialar gündeme gelmişti

Atakan Enes Çarşanba'nın kaybolmasının ardından Müge Anlı'nın programında arkadaş çevresi ve son görüştüğü kişilerle ilgili çeşitli iddialar konuşulmuştu. 11 Kasım'daki yayına katılan Selçuk isimli arkadaşı, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Atakan'a başka kişilerin zarar vermiş olabileceğini söyleyen Selçuk, suçu kendi üstüne atmaya çalıştıklarını iddia etmişti.

Programa görüntülü bağlantıyla katılan Yiğitcan ise Çarşanba'nın kendisinden 1000 lira borç istediğini ve bu parayı kısa süre içerisinde geri ödeyeceğini söylediğini aktardı. Atakan'ı evinin önünden taksiyle aldığını belirten Oktay isimli sürücü de genç adamla yaptığı yolculuk hakkında bilgi verdi.

Cansız bedeni evinin çatı katında ortaya çıktı!

Atakan Enes Çarşanba'yı arama çalışmaları devam ederken 11 Kasım'da acı haber geldi. Genç adamın cansız bedeni, yaşadığı Velioğlu Mahallesi'ndeki evin çatı katında bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede 30 yaşındaki Çarşanba'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Günlerdir umutla gelecek haberi bekleyen ailesi, gelen ölüm haberiyle yasa boğuldu.

Yerel basında yayımlanan haberlerde, Çarşanba'nın bulunduğu alanda uyuşturucu olduğu düşünülen bir maddeye de rastlandığı belirtildi. Arkadaş çevresinde yaşanan olayların Çarşanba'nın ölümüyle bağlantısı olup olmadığına ilişkin doğrulanmış bir adli bulgu da henüz paylaşılmadı.İ

Atakan Enes Çarşanba'nın ölümüne ilişkin soruşturmada 11 Kasım akşamı önemli bir adım atıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde gerçekleştirdiği incelemenin ardından genç adamın cenazesi, ölüm sebebinin kesin olarak belirlenmesi amacıyla Ankara'ya sevk edildi.Yapılacak otopsiyle birlikte Çarşanba'nın hangi nedenle ve ne zaman hayatını kaybettiğinin ortaya çıkarılması bekleniyor.