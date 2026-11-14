Milyoner'de 1 milyon TL'lik soru gündem oldu!

Milyoner 14 Kasım yayınında 1 milyon TL değerindeki soruyla heyecan doruğa çıktı. “Hangi peygambere, Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde adıyla hitap edilmemiştir?” sorusu izleyicilerin dikkatini çekti. Peki, milyonluk sorunun doğru cevabı ne?

Kim Milyoner Olmak İster'deki 1 milyon TL'lik sorunun cevabı ne?

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının karşısına çıkan 1 milyon TL değerindeki soru, dinî bilgi ve genel kültürü bir araya getirdi. Yarışmada yöneltilen "Hangi peygambere, Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde adıyla hitap edilmemiştir?" sorusu merak uyandırdı.

Sorunun doğru cevabı Hz. Muhammed olarak biliniyor.

Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed'e neden adıyla hitap edilmiyor?

Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed'in ismi dört ayette geçmesine rağmen kendisine doğrudan "Ey Muhammed" şeklinde bir hitap bulunmuyor. Bunun yerine "Ey Nebi", "Ey Resul", "Ey örtüsüne bürünen" ve "Ey bürünüp sarınan" gibi ifadeler kullanılıyor.

Bu hitap biçimi, İslam âlimleri tarafından Hz. Muhammed'e yönelik tazim ve yüceltme ifadeleri kapsamında da değerlendirilmiştir.

Milyoner'in milyonluk sorusu, hem yarışma stüdyosunda hem de ekran başındaki izleyiciler arasında merak uyandıran sorulardan biri oldu.