Milyoner'de milyonluk soru geceye damga vurdu! Hangi peygambere, Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde adıyla hitap edilmemiştir?

atv'nin ilgiyle takip edilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", 14 Kasım akşamı yayınlanan bölümüyle yine gündem oldu. Cem Öğretir'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada, 1 milyon TL değerindeki soru geceye damga vurdu. Yarışmacı Canan Topçu'nun karşısına çıkan dinî bilgi sorusu, ekran başındaki izleyicileri de düşündürdü.

Dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmaya Antalya'dan katılan 27 yaşındaki Canan Topçu, 1 milyon TL değerindeki soruyla büyük heyecan yaşadı. Akdeniz Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü öğrencisi olan Topçu, verdiği yanıtla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Milyonluk soruda büyük heyecan!

Yarışmada 500 bin TL değerindeki soruyu doğru yanıtlayarak büyük ödül için mücadele etmeye hak kazanan Canan Topçu, 1 milyon TL'lik soruyla karşılaştı. Yarışmacıya, "Hangi peygambere, Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde adıyla hitap edilmemiştir?" sorusu yöneltildi.

Sorunun seçenekleri ise şöyleydi:

A) Hz. Muhammed

B) Hz. İsa

C) Hz. Musa

D) Hz. Âdem

Yarışmacı hangi cevabı verdi?

Joker hakkı kalmayan Canan Topçu, uzun süre düşündükten sonra B şıkkında yer alan Hz. İsa yanıtını verdi. Ancak yarışmacının tercihi doğru çıkmadı. 1 milyon TL değerindeki sorunun doğru cevabı A şıkkı, yani Hz. Muhammed oldu.

Yanlış cevap vermesiyle büyük ödüle veda eden Canan Topçu, yarışmadan 300 bin TL ile ayrıldı.

Cem Öğretir'in sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni bölümüyle Cumartesi ve Pazar akşamları 20.00'de atv'de!