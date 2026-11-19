Televizyon tarihine damga vuran yarışma Var Mısın Yok Musun’un 49. Bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu.

Programın 49. Bölüm yarışmacısı 34 yaşındaki Ömer Çakır oldu. Aslen Rizeli olan Ömer, yarışmaya İstanbul'dan katıldı.

Sert duruşunun altında eğlenceli kimliğiyle yarışmaya renk katan Ömer, ilk turda 5.000.000 TL açtırarak yarışmaya istediği gibi başlangıç yapamasa da ikinci ve üçüncü turda arka arkaya açtırdığı sarı ve mavi kutularla umutlarını bir sonraki tura taşımayı başardı.

Dördüncü turda arka arkaya 3.000.000 ve 2.000.000 TL'yi açtırması sonrasında büyük üzüntü yaşadı. Beşinci turda arka arkaya 3 mavi kutu açtırarak bankadan 500.000 TL teklif aldı. "Tabloda diğer 5.000.000 TL olduğu sürece devam edeceğim" diyerek teklife "yokum" dedi. Altıncı turun başında son 5.000.000 TL'yi ve 1.000.000 TL'yi bulunca büyük ödül hayallerine veda etti. Bankanın bu tabloya teklifi 165.000 TL oldu. "yokum" diyerek yarışmaya devam etti.

Son turda para ağacında kalan son kırmızı 750.000 TL'yi açtırdı ve büyük hayal kırıklığı yaşadı. Para ağacında 5 TL ve 100.000 TL kalan Ömer'e bankanın teklifi 42.500 TL oldu. Yarışmadan 5 TL ile ayrılmak istemedi ve teklife "varım" dedi. Kendi kutusundan 100.000 TL çıktı ve yarışmaya buruk bir şekilde veda etti.

Hayallerin bir kutuya sığdığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında sıradaki şanslı kişi kim olacak? Cevabı Salı akşamı atv'de!