canli-yayin
CANLI YAYIN
Morbius / Yabancı Sinema / TV'de ilk
9
BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Osman - Sezon Finali
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
    Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru YENİ BÖLÜM
  • Aldatmak
    Aldatmak YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
8 Haziran 2024, Cumartesi 20:00

Kardeşlerim 132.Bölüm Fragmanı

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

“Ömer Bey’i eş olarak kabul ediyor musunuz?”

Sınav heyecanını yaşayan çocuklar, gün geçtikçe hangi üniversiteyi kazandıklarıyla ve gelecekleriyle ilgili de heyecan duymaya başlarlar. Bir an önce nikah masasına oturmak isteyen Ömer ile Süsen için işler yolunda gitmez. Berk ve Aybike cephesinde, herkesi mutlu edecek gelişmeler yaşanır. Oğulcan hayallerine kavuşmanın sevinci içindeyken, Yasmin ile Tolga arasında soğuk rüzgarlar eser. Sarp ile Cansu arasındaki ipler gerilirken, Sarp'ın onu bırakmaya hiç niyeti yoktur. Bugüne kadar yaşattıklarını sorgulayan Akif, hayatıyla ilgili önemli bir karar alır. Orhan için işler yolunda giderken, Emel bir hayalini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşar.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
132. Bölüm Foto Galeri
07 Haziran 2024, Cuma
132. Bölüm Foto Galeri Kardeşlerim
131. Bölüm Foto Galeri
31 Mayıs 2024, Cuma
131. Bölüm Foto Galeri Kardeşlerim
130. Bölüm Foto Galeri
23 Mayıs 2024, Perşembe
130. Bölüm Foto Galeri Kardeşlerim
129. Bölüm Foto Galeri
17 Mayıs 2024, Cuma
129. Bölüm Foto Galeri Kardeşlerim
ARAMA
CANLI YAYIN