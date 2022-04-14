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KARDEŞLERİM FRAGMAN
16 Nisan 2022, Cumartesi 20:10
Kardeşlerim - 2. Fragman

Kardeşlerim 48.Bölüm Fragmanı

"Liseler arası dans yarışmasına biz de katılıyoruz..."

"Adam olmak kuruş ile değil, duruş ile ölçülür; size yanlış öğretmişler."

Çocuklar, baygın bir halde hastaneye kaldırılırken, yaşananlara sebep olan Şengül de büyük bir pişmanlık duygusu içindedir. Liselerarası Dans Yarışması'nda Ataman Koleji'ni temsil edecek öğrencilerin seçmeleri için, tüm çiftler canla başla çalışmaya başlarlar. Nebahat, Akif ile Suzan'ın evliliğine darbe vurmak için kolları sıvarken, Tolga ve Emir'in yaptığı sinsi oyun ise, Oğulcan'ı çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakır.

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9 Nisan 2022, Cumartesi
47. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Kardeşlerim
9 Nisan 2022, Cumartesi
47. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
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