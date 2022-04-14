Kardeşlerim - 2. Fragman

Kardeşlerim 48.Bölüm Fragmanı

"Liseler arası dans yarışmasına biz de katılıyoruz..."

"Adam olmak kuruş ile değil, duruş ile ölçülür; size yanlış öğretmişler."

Çocuklar, baygın bir halde hastaneye kaldırılırken, yaşananlara sebep olan Şengül de büyük bir pişmanlık duygusu içindedir. Liselerarası Dans Yarışması'nda Ataman Koleji'ni temsil edecek öğrencilerin seçmeleri için, tüm çiftler canla başla çalışmaya başlarlar. Nebahat, Akif ile Suzan'ın evliliğine darbe vurmak için kolları sıvarken, Tolga ve Emir'in yaptığı sinsi oyun ise, Oğulcan'ı çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakır.