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100 karede Süsen & Ömer 😍

GİRİŞ TARİHİ: 01.08.2023, 11:05 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.08.2023, 12:02
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100 karede Süsen & Ömer 😍

Süsen: ''Gerçekten çok güzel olmuş sevgilim!''

100 karede Süsen & Ömer 😍

Ömer: ''Demekki yeteneğim varmış da çıkmak için fırsat bekledi''

100 karede Süsen & Ömer 😍

Süsen: ''Yani bu önümüzdeki partilere bakacağız demek mi?''

100 karede Süsen & Ömer 😍

Ömer: ''Aynen öyle''

100 karede Süsen & Ömer 😍

Süsen: ''İyi bana uyar''

100 karede Süsen & Ömer 😍

Ömer: ''İyi herkesin keyfi yerinde, güzel...''

100 karede Süsen & Ömer 😍

Ömer: ''Sen de güzelsin!''

100 karede Süsen & Ömer 😍

Ömer: ''E nereye gidiyoruz ne çekti canın?''

100 karede Süsen & Ömer 😍

Süsen: ''Aslında hiç aklımda yoktu ama şu neydi kızın adı, Leyla! Bir şey paylaşmış sosyal medyada çok güzel bir mekan. İtalyan restaurantı. Canım çekti valla!''

100 karede Süsen & Ömer 😍

Ömer: ''Leyla'ya hem gıcık kapıp hem de takip mi ediyorsun sen?''

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