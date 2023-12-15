ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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KARDEŞLERİM GALERİ

109. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 15.12.2023, 12:00 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.12.2023, 12:23
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109. Bölüm Foto Galeri

Oğulcan ile Fatma, salona saçılan paraların şaşkınlığını yaşarken, bir yandan da durumu aile fertlerine nasıl açıklayacaklarını düşünmektedirler. .

109. Bölüm Foto Galeri

Ayaz, Asiye'nin ve Eren ailesinin gözüne girebilmek için, birtakım şaşırtıcı hamleler yapar.

109. Bölüm Foto Galeri

Aylaların kapısını çalan sürpriz misafir, Berk başta olmak üzere, hepsini şoke eder.

109. Bölüm Foto Galeri

Süreyya ve Yaman'ın evlilik kararı, Süsen'i annesiyle karşı karşıya getirirken, Akif de Yaman'ı saf dışı bırakmakta son derece kararlıdır.

109. Bölüm Foto Galeri

Sarp ile Lidya, Ömerlere karşı sinsi bir hamle yapmak için birlik olurlar.

109. Bölüm Foto Galeri

. Para hırsından dolayı gözü dönen Oğulcan'ın yaptığı dikkatsizlik ise, onu büyük bir korkuyla karşı karşıya bırakır.

109. Bölüm Foto Galeri

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç (Şevval) ve Emre Karayel (Yaman) ve Ayşe Kökçü (Fatma).

109. Bölüm Foto Galeri

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatıyor.

109. Bölüm Foto Galeri

"Gerçek kardeşlik paylaşılan acıda başlar."

109. Bölüm Foto Galeri

"Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

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