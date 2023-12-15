109. Bölüm Foto Galeri

Oğulcan ile Fatma, salona saçılan paraların şaşkınlığını yaşarken, bir yandan da durumu aile fertlerine nasıl açıklayacaklarını düşünmektedirler. .
Süreyya ve Yaman'ın evlilik kararı, Süsen'i annesiyle karşı karşıya getirirken, Akif de Yaman'ı saf dışı bırakmakta son derece kararlıdır.
. Para hırsından dolayı gözü dönen Oğulcan'ın yaptığı dikkatsizlik ise, onu büyük bir korkuyla karşı karşıya bırakır.
Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç (Şevval) ve Emre Karayel (Yaman) ve Ayşe Kökçü (Fatma).
Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatıyor.