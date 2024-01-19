113. Bölüm Foto Galeri

Eren ailesi, bir sevdiğini daha kaybetmenin derin üzüntüsünü içindeyken, bir yandan da işsizlik ve geçim derdi sorunlarıyla boğuşmaya devam ederler.
Evde ve hayatında Akif'in yokluğunu hisseden Nebahat, Akif'le ilgili aldığı kararları yeniden gözden geçirmeye başlar.
Annesinin zamansız ölümünden sonra ne yapacağını bilemeyen Oğulcan'ın toparlanmasına, Tolga yardımcı olur.
Sado'nun karısı Gülten'in, Şevval'le birtakım işler çevirdiğinden şüphelenen Suzan, gerçekleri gün yüzüne çıkartmak için harekete geçer ancak, hiç beklemediği bir durumun içine çekilir.
Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç (Şevval) ve Emre Karayel (Yaman) ve Ayşe Kökçü (Fatma).