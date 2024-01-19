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KARDEŞLERİM GALERİ

113. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 19.01.2024, 10:37 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.01.2024, 10:38
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113. Bölüm Foto Galeri

Eren ailesi, bir sevdiğini daha kaybetmenin derin üzüntüsünü içindeyken, bir yandan da işsizlik ve geçim derdi sorunlarıyla boğuşmaya devam ederler.

113. Bölüm Foto Galeri

Evde ve hayatında Akif'in yokluğunu hisseden Nebahat, Akif'le ilgili aldığı kararları yeniden gözden geçirmeye başlar.

113. Bölüm Foto Galeri

Annesinin zamansız ölümünden sonra ne yapacağını bilemeyen Oğulcan'ın toparlanmasına, Tolga yardımcı olur.

113. Bölüm Foto Galeri

Berk'in Gökhan'a yaptığı kayıtsız şartsız yardımlar, gün geçtikçe daha da artarken,

113. Bölüm Foto Galeri

Sado'nun karısı Gülten'in, Şevval'le birtakım işler çevirdiğinden şüphelenen Suzan, gerçekleri gün yüzüne çıkartmak için harekete geçer ancak, hiç beklemediği bir durumun içine çekilir.

113. Bölüm Foto Galeri

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç (Şevval) ve Emre Karayel (Yaman) ve Ayşe Kökçü (Fatma).

113. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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