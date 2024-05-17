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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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KARDEŞLERİM GALERİ

129. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 17.05.2024, 11:53 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.05.2024, 11:55
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129. Bölüm Foto Galeri

Hiç ummadığı bir durumun içine çekilen Şevval, Yasmin'i kurtarmak için, kendi hayatını derinden etkileyecek radikal bir karar alırken,

129. Bölüm Foto Galeri

şahit oldukları manzaranın şokunu yaşayan çocukları sakinleştirmek Akif'e düşer.

129. Bölüm Foto Galeri

Ayaz, Cansu ve Sarp cephesindeki birtakım gerçekler su yüzüne çıkar.

129. Bölüm Foto Galeri

Emin'in Orhan için yaptığı sinsi plan, Ayten ve Orhan cephesinde gelişmeler yaşanmasına sebep olur.

129. Bölüm Foto Galeri

Ömer'le Süsen'i barıştırmak isteyen Oğulcan, yine kendinden bekleneni yapar.

129. Bölüm Foto Galeri

Nebahat'in hamileliği, Akif'te esmeye başlayan değişim rüzgarlarını da beraberinde getirir.

129. Bölüm Foto Galeri

Okuldan sonra taksiye çıkan Ömer, aracına binen belalı adamlar yüzünden bir sevdiğini daha kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalır.

129. Bölüm Foto Galeri

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç (Şevval) ve Emre Karayel (Yaman) ve Ayşe Kökçü (Fatma).

129. Bölüm Foto Galeri

"Vicdan, adaletin en iyi vekilidir…"

129. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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