129. Bölüm Foto Galeri

Hiç ummadığı bir durumun içine çekilen Şevval, Yasmin'i kurtarmak için, kendi hayatını derinden etkileyecek radikal bir karar alırken,
Okuldan sonra taksiye çıkan Ömer, aracına binen belalı adamlar yüzünden bir sevdiğini daha kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalır.
Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç (Şevval) ve Emre Karayel (Yaman) ve Ayşe Kökçü (Fatma).