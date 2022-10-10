AyBer'in büyük aşkı bitti mi?

Berk ve Doruk'un aileleri arasında yaşananlar Ataman Koleji'ndeki tüm dengeleri değiştirdi. Berk'in agresif tavırlarından rahatsız olan Aybike, sevgilisini terk etti. Okulda adeta kartlar yeniden dağıtıldı. İki aşık artık çok farklı taraflardaydı. Birbirlerine delicesine aşık olan genç sevgilileri bu ayrılık bir hayli üzdü. Bu durumun keyfini çıkaranların başında Afra vardı. Aybike, Berk'e çok öfkeliydi. Aybike ve Berk uzun zaman sonra ilk kez sakince konuştu. Berk, Aybike'yi beni bu savaşta yalnız bıraktın diyerek suçladı. Aybike ise, Berk'in yaptıklarının kendisinde açtığı yaralardan bahsetti. Berk bu aşka bir şans daha istedi. Aybike'nin ise düşünmek için zamana ihtiyacı vardı. Sevgililer duygusal bir konuşma yaptı. Bu büyük aşka son bir şans daha verilecek miydi? Tam sular durulmuşken satranç turnuvasındaki hileyi fark eden Tolga'nın Aybike'den yardım istemesi olayları yeniden alevlendirdi. Berk bu yakınlıktan çok rahatsızdı. Aybike'yi suçlayan Berk sözlerinin dozunu arttırdı. Berk, bu yakınlığın hesabını Aybike'ye sordu. Aybike'nin Tolga'nın evine gittiğini öğrenen Berk kontrolden çıktı. Okulun ortasında büyük bir tartışma yaşandı. Berk'in hedefinde Tolga vardı. Geçmişin kirli sayfaları bir bir açıldı. Tolga'nın taciz ve Cemile'yi eve kilitlediği olaylar yeniden gündeme geldi. Ağabeyinin yaptıklarını bilmeyen Leyla çok üzüldü. Berk ise, iyi bir insan olmaya çalışan Tolga'yı oldukça zor bir duruma düşürdü.AyBer yeniden kavuşacak mı? Büyük aşka son bir şans daha verilecek mi?