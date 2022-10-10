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AyBer'in büyük aşkı bitti mi?

Aybike ile Berk aşkında sona mı gelindi?

GİRİŞ TARİHİ: 10.10.2022, 11:13 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.10.2022, 11:41
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Ayber aşkı bitti mi?
Ayber aşkı bitti mi?

Berk ve Doruk'un aileleri arasında yaşananlar Ataman Koleji'ndeki tüm dengeleri değiştirdi.

Ayber aşkı bitti mi?
Ayber aşkı bitti mi?

Berk'in agresif tavırlarından rahatsız olan Aybike, sevgilisini terk etti.

Ayber aşkı bitti mi?
Ayber aşkı bitti mi?

Okulda adeta kartlar yeniden dağıtıldı.

Ayber aşkı bitti mi?
Ayber aşkı bitti mi?

İki aşık artık çok farklı taraflardaydı.

Ayber aşkı bitti mi?
Ayber aşkı bitti mi?

Birbirlerine delicesine aşık olan genç sevgilileri bu ayrılık bir hayli üzdü.

Ayber aşkı bitti mi?
Ayber aşkı bitti mi?

Bu durumun keyfini çıkaranların başında Afra vardı.

Ayber aşkı bitti mi?
Ayber aşkı bitti mi?

Aybike, Berk'e çok öfkeliydi.

Ayber aşkı bitti mi?
Ayber aşkı bitti mi?

Aybike ve Berk uzun zaman sonra ilk kez sakince konuştu.

Ayber aşkı bitti mi?
Ayber aşkı bitti mi?

Berk, Aybike'yi beni bu savaşta yalnız bıraktın diyerek suçladı.

Ayber aşkı bitti mi?
Ayber aşkı bitti mi?

Aybike ise, Berk'in yaptıklarının kendisinde açtığı yaralardan bahsetti.

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