ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KARDEŞLERİM GALERİ

Kardeşlerim'de favori çiftin hangisi?

GİRİŞ TARİHİ: 06.05.2023, 14:26 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.05.2023, 15:01
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Kardeşlerim'de favori çiftin hangisi?

Kardeşlerim'in çiftleri ilgiyle takip ediliyor. Peki çok sevilen bu 3 çiftten sizin favoriniz hangisi?

Kardeşlerim'de favori çiftin hangisi?

AsDor dillere destan masalımsı bir aşk yaşıyor.

Kardeşlerim'de favori çiftin hangisi?

Asiye ve Doruk, tüm zorluklara rağmen birbirlerine sımsıkı kenetleniyor.

Kardeşlerim'de favori çiftin hangisi?

Kavgayla başlayan aşkları büyüyerek devam ediyor.

Kardeşlerim'de favori çiftin hangisi?

Doruk, Asiye'nin hayatını güzelleştirmek için elinden geleni yapıyor.

Kardeşlerim'de favori çiftin hangisi?

Asiye ve Doruk'u neler bekliyor?

Kardeşlerim'de favori çiftin hangisi?

SüsÖm aşkı da imkansızlıklara rağmen kaldığı yerden devam ediyor.

Kardeşlerim'de favori çiftin hangisi?

Aralarındaki büyük sırlarla sekteye uğrayan ilişkide duygular ağır basıyor.

Kardeşlerim'de favori çiftin hangisi?

Ömer ve Süsen birbirlerinden vazgeçemiyor.

Kardeşlerim'de favori çiftin hangisi?

Süsen kendisini en yalnız hissettiği anlarda uzanan o eli bırakmak istemiyor.

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN