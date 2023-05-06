Kardeşlerim'de favori çiftin hangisi?

Kardeşlerim'in çiftleri ilgiyle takip ediliyor. Peki çok sevilen bu 3 çiftten sizin favoriniz hangisi? AsDor dillere destan masalımsı bir aşk yaşıyor. Asiye ve Doruk, tüm zorluklara rağmen birbirlerine sımsıkı kenetleniyor. Kavgayla başlayan aşkları büyüyerek devam ediyor. Doruk, Asiye'nin hayatını güzelleştirmek için elinden geleni yapıyor. Asiye ve Doruk'u neler bekliyor? SüsÖm aşkı da imkansızlıklara rağmen kaldığı yerden devam ediyor. Aralarındaki büyük sırlarla sekteye uğrayan ilişkide duygular ağır basıyor. Ömer ve Süsen birbirlerinden vazgeçemiyor. Süsen kendisini en yalnız hissettiği anlarda uzanan o eli bırakmak istemiyor. SüsÖm'in arasındaki büyük sırlar gün yüzüne çıkacak mı? Ve AyBer...Aşk alışılagelmişin dışında başlıyor. Aybike, ilk gördüğünde etkilendiği Berk'i büyük bir aşkla seviyor. Aybike'nin aşkı ise Berk'i bambaşka birisi yapıyor. AyBer'in arasındaki geçmişin gölgesi bulunuyor. Aybike ve Berk neler yaşayacak? Kardeşlerim yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de