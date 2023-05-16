Cumartesi akşamlarına damga vuran Kardeşlerim'in son bölümde yine nefesler tutuldu. Leyla'nın ölümüne sebep olduğu görüntüler elden ele dolaşan Süsen iyice köşeye sıkıştı. Her şey itiraf etmek için harekete geçen genç kız, feci şekilde kaza geçirdi. Tolga'nın hayatını kurtarmak isteyen Süsen, kendi canını tehlikeye attı. Tolga'nın ezilmesine engel olan Süsen, arabanın kendisine çarpmasına sebep oldu. Görülmez kazada araba bütün hızıyla Süsen'e çarptı. Genç kız çarpmanın etkisiyle kanlar içinde yere yığıldı. Hayata dönmeyi başaran Süsen, gerçekleri itiraf edecek mi? Kardeşlerim yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de Süsen kimdir? Kadeşlerim'de Süsen karakterine genç oyuncu Lizge Cömert hayat veriyor.