ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KARDEŞLERİM GALERİ

Süsen gerçekleri itiraf edecek mi?

GİRİŞ TARİHİ: 16.05.2023, 14:47 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.05.2023, 16:58
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Süsen gerçekleri itiraf edecek mi?

Cumartesi akşamlarına damga vuran Kardeşlerim'in son bölümde yine nefesler tutuldu.

Süsen gerçekleri itiraf edecek mi?

Leyla'nın ölümüne sebep olduğu görüntüler elden ele dolaşan Süsen iyice köşeye sıkıştı.

Süsen gerçekleri itiraf edecek mi?

Her şey itiraf etmek için harekete geçen genç kız, feci şekilde kaza geçirdi.

Süsen gerçekleri itiraf edecek mi?

Tolga'nın hayatını kurtarmak isteyen Süsen, kendi canını tehlikeye attı.

Süsen gerçekleri itiraf edecek mi?

Tolga'nın ezilmesine engel olan Süsen, arabanın kendisine çarpmasına sebep oldu.

Süsen gerçekleri itiraf edecek mi?

Görülmez kazada araba bütün hızıyla Süsen'e çarptı.

Süsen gerçekleri itiraf edecek mi?

Genç kız çarpmanın etkisiyle kanlar içinde yere yığıldı.

Süsen gerçekleri itiraf edecek mi?

Hayata dönmeyi başaran Süsen, gerçekleri itiraf edecek mi?

Süsen gerçekleri itiraf edecek mi?

Kardeşlerim yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de

Süsen gerçekleri itiraf edecek mi?

Süsen kimdir? Kadeşlerim'de Süsen karakterine genç oyuncu Lizge Cömert hayat veriyor.

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN