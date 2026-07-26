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Altı Üstü İstanbul
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  • Altı Üstü İstanbul
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26 Temmuz 2026, Pazar 20:00

TÜİK verilerine göre, 2024'te Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan 1.014.830 adet otomobil arasında, rengi hangisi olanların sayısı en fazla olmuştur?

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