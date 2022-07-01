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1 Temmuz 2022, Cuma 00:00
50 bin TL'lik ilginç soru

50 bin TL'lik ilginç soru

Geçtiğimiz aylarda yayımlanan akademik bir çalışmaya göre, kadınlara gösterilen 40 farklı erkek suratından elde edilen verilerden hangi durumdaki erkeklerin daha çekici olduğu sonucuna varılmıştır?

Evli, beş aylık hamile olan ve yarışmaya katılan İstanbul'dan 32 yaşındaki Cansu Çağlayan Alpaltaş, Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Özel bir bankada kurumsal satış ve pazarlama yöneticisi olarak çalışan Cansu Hanım, yarışmada ödül kazanırsa bu parayla seyahat etmek istediğini söylüyor.

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