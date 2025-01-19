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Süper Lig tarihinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapmış ve hepsinde şampiyonluk yaşamış tek isim olan Mustafa Denizli futbolcuyken hangisinin formasını giymiştir?