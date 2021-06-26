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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? KISA VİDEO
26 Haziran 2021, Cumartesi 00:00

Ay'da yürüyen ilk insanlar olan Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Ay tozunun hangisi gibi koktuğunu söylemiştir?

İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunu olan 31 yaşındaki Selcan Öğredik, Bulgaristan göçmeni ve yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Gıda mühendisi olan ancak son bir senedir çalışmayan Selcan Hanım, şu anda yoga ve pilates eğitmenliği yapıyor ve yarışmada ödül kazanması durumunda bu parayı ailesi ve eğitim hayatı için kullanmak istiyor.

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?

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Kim Milyoner Olmak İster?
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Kim Milyoner Olmak İster?
26 Haziran 2021, Cumartesi
Kim Milyoner Olmak İster?
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