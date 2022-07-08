Canan Orhan, aslen Tokatlı ve yarışmaya Kocaeli’nden katılıyor.

Renê Magritte "Adamın Oğlu" adlı tablosunda resmettiği paltolu, gömlekli, kravatlı ve şapkalı adamın yüzünü, önüne hangisini koyarak kapatmıştır?

İki çocuk annesi, 9 yıllık evli olan 34 yaşındaki Canan Orhan, aslen Tokatlı ve yarışmaya Kocaeli'nden katılıyor. Uludağ Üniversitesi Gıda Teknolojileri Bölümü mezunu olan Canan Hanım, özel bir gıda firmasında tesis müdürü olarak çalışıyor. Canan Hanım, yarışmada ödül kazanması durumunda, bu parayı çocukları için kullanmak istiyor.