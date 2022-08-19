Cumali Miçooğulları, Kenan İmirzalıoğlu'na önce "Ezel Bey" diye seslendi.

Sonra "Kenan Bey" olarak düzeltti. İşte o anlar...

Akdeniz Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan 33 yaşındaki Cumali Miçooğulları, aslen Hataylı ve yarışmaya da Hatay'dan katılıyor. 19 yaşından beri 67 ülke gezen Cumali Bey'in kendine ait yayımlanmış iki kitabı da var. Cumali Bey, yarışmadan ödül kazanırsa bu parayı sokak hayvanları için ve Latin Amerika seyahati için kullanmak istiyor.