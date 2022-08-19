ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KİM MİLYONER OLMAK İSTER? KISA VİDEO
19 Ağustos 2022, Cuma 00:00
Cumali Miçooğulları, Kenan İmirzalıoğlu'na önce "Ezel Bey" diye seslendi.

Cumali Miçooğulları, Kenan İmirzalıoğlu'na önce "Ezel Bey" diye seslendi.

Sonra "Kenan Bey" olarak düzeltti. İşte o anlar...

Akdeniz Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan 33 yaşındaki Cumali Miçooğulları, aslen Hataylı ve yarışmaya da Hatay'dan katılıyor. 19 yaşından beri 67 ülke gezen Cumali Bey'in kendine ait yayımlanmış iki kitabı da var. Cumali Bey, yarışmadan ödül kazanırsa bu parayı sokak hayvanları için ve Latin Amerika seyahati için kullanmak istiyor.

DEVAMI
Kim Milyoner Olmak İster?
SON BÖLÜMÜ İZLE Kim Milyoner Olmak İster?
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Kim Milyoner Olmak İster?
19 Ağustos 2022, Cuma
Kim Milyoner Olmak İster?
Kim Milyoner Olmak İster?
17 Ağustos 2022, Çarşamba
Kim Milyoner Olmak İster?
Kim Milyoner Olmak İster?
12 Ağustos 2022, Cuma
Kim Milyoner Olmak İster?
BİZE ULAŞIN