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Kim Milyoner Olmak İster?
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18 Şubat 2024, Pazar 00:00

Fabl türünün ilk örneklerinden, aslen Hint kökenli olan ve Türkçede "Kelile ve Dimne" adıyla bilinen eserde dürüstlüğün simgesi Kelile ve yalanın simgesi Dimne sırasıyla hangi hayvanlardır?

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Milyoner’de 300 bin TL’lik soru heyecanı…

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4 Şubat 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları
05 Şubat 2024, Pazartesi
4 Şubat 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları Kim Milyoner Olmak İster?
28 Ocak 2024 Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları
29 Ocak 2024, Pazartesi
28 Ocak 2024 Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları Kim Milyoner Olmak İster?
19 Kasım 2023 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları!
20 Kasım 2023, Pazartesi
19 Kasım 2023 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları! Kim Milyoner Olmak İster?
Milyoner'de tarihe geçti. Türkiye 5 milyonluk soruyu konuştu!
12 Kasım 2023, Pazar
Milyoner'de tarihe geçti. Türkiye 5 milyonluk soruyu konuştu! Kim Milyoner Olmak İster?

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