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15 Temmuz 2022, Cuma 00:00
Furkan Himoğlu, 50 bin TL'lik ilginç soruyu yanıtlıyor

Furkan Himoğlu, 50 bin TL'lik ilginç soruyu yanıtlıyor

Dunning-Kruger etkisi, halk arasında kullanılan hangi ifadenin bilimsel açıklamasını sunar?

Yarışmaya Erzurum'dan katılan 27 yaşındaki Mustafa Furkan Erdem Himoğlu, iki sene inşaat mühendisliği, iki sene psikoloji bölümünü okuyup bıraktıktan sonra yatay geçişle Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşmiş. Öğrenciliğin dışında sigorta acentesinde çalışan Mustafa Bey, yarışmada ödül kazanırsa bu parayı girişimcilik projesi için kullanmak istiyor.

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