12 Haziran Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan devam ediyor. Milyoner olmak için hayallerine ulaşmaya çabalayan yarışmacılar, birbirinden zorlu soruları geçmek için ter döktü.
Milyoner yarışmacısı Ali Kaan Kural, büyük heyecan yarattı. Üniversite sınavında derece yapan yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'de de başarılı bir performans sergiledi.
2013'te Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2000 kişiyle yapılan bir araştırmada, bekar kadınlar yatak çarşaflarını temiziyle yılda ortalama 26 kez değiştirirken bekar erkekler bunu yılda ortalama kaç kez yapmaktadır?
a- 2
b- 4
c- 10
d- 13
Doğru Cevap: 4
İki yıldır müzikle uğraşan Rümeysa Sürbehan, Kim Milyoner Olmak İster'e futbol sorusu ile veda etti.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Gheorghe Hagi, Galatasaray'a gelmeden önce hangi iki takımda da forma giymiştir?
a- Juventus ve Milan
b- Real Madrid ve Barcelona
c- Manchester United ve Chelsea
d- Bayern Münih ve Borussia Dortmund
Doğru Cevap: Real Madrid ve Barcelona
38 yaşındaki İngilizce Öğretmeni Handan Güventürk, Kim Milyoner Olmak İster'de kazandığı parayı çocuk sahibi olabilmek için kullanmak istediğini söyledi.
Hangisi güreşin günümüzdeki yaz olimpiyatlarında yer alan disiplinlerinden biridir?
a- Yağlı güreş
b- Grekoromen güreş
c- Deve güreşi
d- Sumo güreşi
Doğru Cevap: Grekoromen güreş
Kim Milyoner Olmak İster'e İzmir'den katılan Efe Cihan Akışık, bateri eğitmenliği yapıyor. 36 yaşındaki yarışmacı iyi bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.
Hangisi tarafından saldırıya uğrayıp öldürüldüğü kayda geçen bir insan olmamıştır?
a- Piranalar
b- Karıncalar
c- Katil balinalar
d- Pandalar
Doğru Cevap: Pandalar
62 yaşındaki Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Hürriyet Gürsel Tunalı, büyük hedefi ile dikkat çekti. 1 Milyon TL hedefiyle yola çıkan Tunalı nasıl bir yarışma çıkardı?
"Space Jam" filmlerinde hangi spor dalındaki ünlü sporcular yer almaktadır?
a- Futbol
b- Basketbol
c- Voleybol
d- Tenis
Doğru Cevap: Basketbol
Ailesiyle birlikte Kaz Dağları'nın eteğinde yer alan Doyran Köyü'nde yaşayan Hüseyin Coşkun, Kim Milyoner Olmak İster'de kazandığı parayı kar amacı gütmeyen bir kuruluşa aktaracağını söyledi.
Skeleton hangisiyle yapılan bir spordur?
a- Kızak
b- Kılıç
c- Paten
d- Raket
Doğru Cevap: Kızak
İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu 29 yaşındaki Zeynep Sarrafoğlu, bir altın döküm firmasında kimyager olarak çalıştığını ifade etti. Zeynep Sarrafoğlu, kazandığı parayı ailesiyle harcamak istediğini dile getirdi.
"Ballon d'Or" ödülünün en güçlü adayları arasında gösterilen biri hangi mesleği yapıyordur?
a- Futbolculuk
b- Turist rehberliği
c- Müzisyenlik
d- Film yönetmenliği
Doğru Cevap: Futbolculuk
Yarışmaya İstanbul'dan katılan 38 yaşındaki Sinan Durmuşalioğlu, 12 yıldır bir finans kurumunda çalıştığını söyledi.
"Sahnenin Dışındakiler" adlı romanın yazarı kimdir?
a- Yahya Kemal Beyatlı
b- Ahmet Hamdi Tanpınar
c- Fazıl Hüsnü Dağlarca
d- Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Doğru Cevap: Ahmet Hamdi Tanpınar
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümleri ile heyecan fırtınası estirmeye devam ediyor. Siz de Kim Milyoner Olmak İster'e hemen başvuru yapabilirsiniz. Daha önce başvuru yaptıysanız Kim Milyoner Olmak İster başvurunuzu güncelleyebilirsiniz.