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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

17 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

GİRİŞ TARİHİ: 18.08.2022, 12:00 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.08.2022, 13:16
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17 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

atv'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan devam ediyor. 17 Ağustos Çarşamba Kim Milyoner Olmak İster'de hangi sorular öne çıktı?

17 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

1986'da, 87 yolcu ve 7 mürettebatıyla SSCB'nin Samara kentine inmekte olan bir yolcu uçağının kaptan pilotu yardımcısıyla kokpit camları kapalı şekilde uçağı piste indirebileceği üzerine iddiaya girmiş ve ne olmuştur?

a- Uçak, Hazar Denizi'ne inmiştir
b- Uçak sorunsuzca piste inmiştir
c- Uçak kaza yapmış 70 kişi ölmüştür
d- Uçak, Erzurum'a inmiştir

Doğru Cevap: Uçak kaza yapmış 70 kişi ölmüştür

17 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Tamamen otomatik sistemlerle donatılmış ve üretim gerçekleştirirken insan gücüne ihtiyaç duyulmamasını hedefleyen üretim yöntemine ne ad verilir?

a- Karanlık fabrikalar
b- Soğuk fabrikalar
c- Sessiz fabrikalar
d- Tatsız fabrikalar

Doğru Cevap: Karanlık fabrikalar

17 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Morgan Freeman, kariyerindeki tek Oscar'ı hangi filmdeki rolüyle kazanmıştır?

a- Milyonluk Bebek
b- Esaretin Bedeli
c- Yedi
d- Affedilmeyen

Doğru Cevap: Milyonluk Bebek

17 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Ünlü çizgi karakterlerden hangisi fare değildir?

a- Sonic
b- Mickey Mouse
c- Jerry
d- Speed Gonzales

Doğru Cevap: Sonic

17 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

"Ressam sehpası" anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir?

a- Şovalye
b- Şövalye
c- Şovale
d- Şövale

Doğru Cevap: Şövale

17 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Şehre, surlardaki Lefke Kapısı'ndan girip Yeşil Cami'yi ve Ayasofya Camii'ni ziyaret ettikten sonra göl kıyısında çay içiyorsanız neredesinizdir?

a- Ayvalık
b- İznik
c- Ezine
d- Bergama

Doğru Cevap: İznik

17 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Aynı adlı romandan sinemaya uyarlanan, akıl hastası numarası yapan bir mahkumu anlatan ve başrolünde Jack Nicholson'ın oynadığı film hangisidir?

a- Esaretin Bedeli
b- Olağan Şüpheliler
c- Guguk Kuşu
d- Yeşil Yol

Doğru Cevap: Guguk Kuşu

17 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Bruce Lee'yle dövüş sahnesiyle de hatırlanan, 1970'lerde NBA'de Milwaukee Bucks ve Los Angeles Lakers'ta oynamış 223 cm boyunda sayı rekortmeni basketbolcu kimdir?

a- Kareem Abdul-Jabbar
b- Magic Johnson
c- Michael Jordan
d- Shaquilee O'Neal

Doğru Cevap: Kareem Abdul-Jabbar

17 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Hangisinin 100. yılı bir artık yıla denk gelmektedir?

a- 30 Ağustos Zaferi
b- TBMM'nin Ankara'da ilk açılışı
c- Türkiye'de cumhuriyetin ilanı
d- Atatürk'ün Samsun'a çıkışı

Doğru Cevap: TBMM'nin Ankara'da ilk açılışı

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