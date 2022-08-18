17 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

atv'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan devam ediyor. 17 Ağustos Çarşamba Kim Milyoner Olmak İster'de hangi sorular öne çıktı?
1986'da, 87 yolcu ve 7 mürettebatıyla SSCB'nin Samara kentine inmekte olan bir yolcu uçağının kaptan pilotu yardımcısıyla kokpit camları kapalı şekilde uçağı piste indirebileceği üzerine iddiaya girmiş ve ne olmuştur?
a- Uçak, Hazar Denizi'ne inmiştir
b- Uçak sorunsuzca piste inmiştir
c- Uçak kaza yapmış 70 kişi ölmüştür
d- Uçak, Erzurum'a inmiştir
Doğru Cevap: Uçak kaza yapmış 70 kişi ölmüştür
Tamamen otomatik sistemlerle donatılmış ve üretim gerçekleştirirken insan gücüne ihtiyaç duyulmamasını hedefleyen üretim yöntemine ne ad verilir?
a- Karanlık fabrikalar
b- Soğuk fabrikalar
c- Sessiz fabrikalar
d- Tatsız fabrikalar
Doğru Cevap: Karanlık fabrikalar
Morgan Freeman, kariyerindeki tek Oscar'ı hangi filmdeki rolüyle kazanmıştır?
a- Milyonluk Bebek
b- Esaretin Bedeli
c- Yedi
d- Affedilmeyen
Doğru Cevap: Milyonluk Bebek
Ünlü çizgi karakterlerden hangisi fare değildir?
a- Sonic
b- Mickey Mouse
c- Jerry
d- Speed Gonzales
Doğru Cevap: Sonic
"Ressam sehpası" anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir?
a- Şovalye
b- Şövalye
c- Şovale
d- Şövale
Doğru Cevap: Şövale
Şehre, surlardaki Lefke Kapısı'ndan girip Yeşil Cami'yi ve Ayasofya Camii'ni ziyaret ettikten sonra göl kıyısında çay içiyorsanız neredesinizdir?
a- Ayvalık
b- İznik
c- Ezine
d- Bergama
Doğru Cevap: İznik
Aynı adlı romandan sinemaya uyarlanan, akıl hastası numarası yapan bir mahkumu anlatan ve başrolünde Jack Nicholson'ın oynadığı film hangisidir?
a- Esaretin Bedeli
b- Olağan Şüpheliler
c- Guguk Kuşu
d- Yeşil Yol
Doğru Cevap: Guguk Kuşu
Bruce Lee'yle dövüş sahnesiyle de hatırlanan, 1970'lerde NBA'de Milwaukee Bucks ve Los Angeles Lakers'ta oynamış 223 cm boyunda sayı rekortmeni basketbolcu kimdir?
a- Kareem Abdul-Jabbar
b- Magic Johnson
c- Michael Jordan
d- Shaquilee O'Neal
Doğru Cevap: Kareem Abdul-Jabbar