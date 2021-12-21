19 Aralık 2021 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

23 yaşındaki Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Gamze Sarıgül ne kadar kazandı?

Hangisinin "katalitik" olarak adlandırılan bir türü vardır?

a- Soba

b- Oklava

c- Sini

d- Maşrapa

Doğru Cevap: Soba

Paslanmaz çelik başlıca hangi üç elementin karışımıyla oluşan bir alaşımdır?

a- Demir, çinko ve kalay

b- Demir, karbon ve krom

c- Demir, oksijen ve kobalt

d- Demir, argon ve ksenon

Doğru Cevap: Demir, karbon ve krom

Ege Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Gamze Sarıgül soruya "demir, çinko ve kalay" cevabını vererek yarışmaya veda etti. Sarıgül, 2 bin TL ödülün sahibi oldu.