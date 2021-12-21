19 Aralık 2021 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

36 yaşındaki Yıldırım Özgür Yorulmaz Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar ödül kazandı?
Hangi çizgi film kahramanı Odie adlı köpekle aynı evi paylaşır?
a- Tweety
b- Garfield
c- Sünger Bob
d- Bugs Bunny
Doğru Cevap: Garfield
Odie, Garfield adlı çizgi filmde yer alan bir köpek karakteriydi. Garfield ve Odie, çizgi filmde aynı eve paylaştı.
Afrodisias antik kenti günümüzde hangisinin sınırları içerisindedir?
a- İzmir'in Selçuk ilçesinin
b- Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin
c- Aydın'ın Karacasu ilçesinin
d- Antalya'nın Korkuteli ilçesinin
Doğru Cevap: Aydın'ın Karacasu ilçesinin
Afrodisias antik kenti günümüzde Aydın'ın Karacasu ilçesinde yer alıyor.
Yıldırım Özgür Yorulmaz Kim Milyoner Olmak İster'de 7500 TL kazandı.
18 yaşındaki Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Ezgi Birinci ne kadar ödül kazandı?
"27 yıl süren Köprülüler Devri" ifadesinin geçtiği bir kitap hangisinin tarihini anlatıyordur?
a- Gazneliler
b- Babürlüler
c- Selçuklular
d- Osmanlılar
Doğru Cevap: Osmanlılar
Genç yarışmacı Ezgi Birinci, Kim Milyoner Olmak İster'de 5000 TL kazandı.
Milyoner'e Kahramanmaraş'tan katılan Mustafa Polat ne kadar kazandı?
Hangisi 1955'ten günümüze üç kez üst üste UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş üç takımdan biri değildir?
a- Milan
b- Real Madrid
c- Ajax
d- Bayern Münih
Doğru Cevap: Milan
Mustafa Polat ikinci baraj sorusunu geçebileceği soruya yanlış cevap vererek yarışmadan 2000 TL ödülle ayrıldı.
Kim Milyoner Olmak İster'de başarılı bir performans gösteren Ufuk Gül kaç TL aldı?
Hangi çift 2017'de doğan kızlarının adını Mevlana Celaleddin-i Rumi'den esinlenerek Rumi koymuştur?
a- Beyonce ve Jay-Z
b- Victoria ve David Beckham
c- Meghan Markle ve Prens Harry
d- Kim Kardashian ve Kanye West
Doğru Cevap: Beyonce ve Jay-Z
Ünlü müzisyler Beyonce ve Jay Z, çocuklarının adını Rumi koydu.
Kendi adını taşıyan ünlü video oyun serisinin başkarakteri olan Mario'nun yer aldığı ilk video oyunu "Donkey Kong"daki mesleği nedir?
a- Halıcılık
b- Marangozluk
c- Tesisatçılık
d- Pizzacılık
Doğru Cevap: Marangozluk
Milyoner yarışmacısı Ufuk Gül soruya "tesisatçılık" cevabını vererek yarışmaya veda etti. Yarışmacı, 30 bin TL kazandı.
23 yaşındaki Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Gamze Sarıgül ne kadar kazandı?
Hangisinin "katalitik" olarak adlandırılan bir türü vardır?
a- Soba
b- Oklava
c- Sini
d- Maşrapa
Doğru Cevap: Soba
Paslanmaz çelik başlıca hangi üç elementin karışımıyla oluşan bir alaşımdır?
a- Demir, çinko ve kalay
b- Demir, karbon ve krom
c- Demir, oksijen ve kobalt
d- Demir, argon ve ksenon
Doğru Cevap: Demir, karbon ve krom
Ege Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Gamze Sarıgül soruya "demir, çinko ve kalay" cevabını vererek yarışmaya veda etti. Sarıgül, 2 bin TL ödülün sahibi oldu.