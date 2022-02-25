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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

20 Şubat 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

GİRİŞ TARİHİ: 25.02.2022, 16:21 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.02.2022, 16:56
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20 Şubat 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soruları ile yine ilgi odağı oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yaşananlar ve dikkat çeken yarışmacılar...

20 Şubat 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

1970 İstanbul doğumlu, evli ve bir çocuk annesi olan Arzu Aşan, Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu. Uzun yıllar farklı sektörlerde yönetici pozisyonunda çalıştıktan sonra bir süre çalışma hayatına ara veren Arzu Aşan, yarışmada hedefinin olmadığını söyledi.

İlkyaz ne demektir?

a- Sonbahar
b- Kış
c- İlkbahar
d- Yaz

Doğru Cevap: İlkbahar

20 Şubat 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

"Tosun Paşa" adlı filmde, Leyla'nın babası ve İskenderiye Beyi olan karakter hangisidir?

a- Daver Bey
b- Yaver Bey
c- Ziver Bey
d- Dilaver Bey

Doğru Cevap: Daver Bey

Günümüzde kullanılan miladi takvime göre, M.Ö. 1 Ocak 1 tarihinde doğan birinin, M.S. 1 Ocak 1 tarihi kaçıncı doğum yıl dönümüdür?

a- 0
b- 1
c- 2
d- 3

Doğru Cevap: 1

20 Şubat 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Üniversite sınavında ilk 1000'e girerek Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Bölümü'ne tam burslu olarak yerleşen Yusuf Can Karagöz, yarışmaya İstanbul'dan katıldı. Yusuf Can Karagöz, yarışmada ödül kazanırsa bu parayı küresel ısınmanın engellenmesi için çalışmalar yaparak doğaya olan borcunu ödemek istediğini ifade etti.

Sancho Panza hangi romandaki yan karakterdir?

a- Moby Dick
b- Don Kişot
c- Sefiller
d- Suç ve Ceza

Doğru Cevap: Don Kişot

20 Şubat 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

19 yaşındaki Melisa Şimşek, Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde eğitim hayatını sürdürüyor. Melisa Şimşek, yarışmada ödül kazanması durumunda, bu parayla Kapadokya seyahati yapmak istediğini vurguladı.

Türkiye'de hangi adda bir yarımada vardır?

a- İnebolu
b- Tirebolu
c- Hayrabolu
d- Gelibolu

Doğru Cevap: Gelibolu

20 Şubat 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

25 yaşında, aslen Kırklarelili olan ve yarışmaya İstanbul'dan katılan Selin Erginer, Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu. Şu anda diş hekimi olarak çalışma hayatına devam eden ve aynı zamanda Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde doktora eğitimini tamamlayan Selin Hanım, yarışmada ödül kazanması durumunda, bu parayı hobileri için kullanmak istediğini dile getirdi.

Halil İnalcık'ın "Devlet-i Aliyye" adlı kitaplarında anlattığı, kitaplara adını da veren devlet hangisidir?

a- Moğol İmparatorluğu
b- Osmanlı Devleti
c- Birinci Göktürk Devleti
d- Büyük Selçuklu Devleti

Doğru Cevap: Osmanlı Devleti

20 Şubat 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Hangisi Oğlak Dönencesi üzerinde toprağı bulunan ülkelerden biri değildir?

a- Hindistan
b- Mozambik
c- Brezilya
d- Avustralya

Doğru Cevap: Hindistan

20 Şubat 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

59 yaşındaki Osman Cavcı, Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı oldu. Türk sinemasının tanınan simalarından olan Hababam Sınıfı Güle Güle, Muhsin Bey ve Aşıksın adlı filmlerde de oynayan Osman Cavcı, oyunculuğun dışında senaryo ve kitap yazarlığı yapmaya da devam ettiğini söyledi.

Hangisini onaran veya yapıp satan kişiye "lutiye" denir?

a- Beyaz eşya
b- Mobilya
c- Enstrüman
d- Oyuncak

Doğru Cevap: Enstrüman

20 Şubat 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Bristol Üniversitesi'nin araştırmasına göre, 17 yaşında başlayıp 71 yaşına kadar günde yaklaşık 1 paket sigara içen bir erkeğin içtiği her sigara ömrünü ortalama ne kadar azaltmaktadır?

a- 1 dakika
b- 5 dakika
c- 11 dakika
d- 55 dakika

Doğru Cevap: 11 dakika

20 Şubat 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Darüşşafaka Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Dokümantasyon ve Enformasyon Bölümü'nden mezun olan yarışmacı, Victorya Üniversitesi Uluslararası Toplum Geliştirme Alanında eğitim aldıktan sonra Melbourne Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde master eğitimini tamamladığını anlattı.

Ornitoloji hangisini inceleyen bilim dalıdır?

a- Orangutanları
b- Orkinosları
c- Ornitorenkleri
d- Kuşları

Doğru Cevap: Kuşları

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