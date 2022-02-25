20 Şubat 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soruları ile yine ilgi odağı oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yaşananlar ve dikkat çeken yarışmacılar...
1970 İstanbul doğumlu, evli ve bir çocuk annesi olan Arzu Aşan, Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu. Uzun yıllar farklı sektörlerde yönetici pozisyonunda çalıştıktan sonra bir süre çalışma hayatına ara veren Arzu Aşan, yarışmada hedefinin olmadığını söyledi.
İlkyaz ne demektir?
a- Sonbahar
b- Kış
c- İlkbahar
d- Yaz
Doğru Cevap: İlkbahar
"Tosun Paşa" adlı filmde, Leyla'nın babası ve İskenderiye Beyi olan karakter hangisidir?
a- Daver Bey
b- Yaver Bey
c- Ziver Bey
d- Dilaver Bey
Doğru Cevap: Daver Bey
Günümüzde kullanılan miladi takvime göre, M.Ö. 1 Ocak 1 tarihinde doğan birinin, M.S. 1 Ocak 1 tarihi kaçıncı doğum yıl dönümüdür?
a- 0
b- 1
c- 2
d- 3
Doğru Cevap: 1
Üniversite sınavında ilk 1000'e girerek Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Bölümü'ne tam burslu olarak yerleşen Yusuf Can Karagöz, yarışmaya İstanbul'dan katıldı. Yusuf Can Karagöz, yarışmada ödül kazanırsa bu parayı küresel ısınmanın engellenmesi için çalışmalar yaparak doğaya olan borcunu ödemek istediğini ifade etti.
Sancho Panza hangi romandaki yan karakterdir?
a- Moby Dick
b- Don Kişot
c- Sefiller
d- Suç ve Ceza
Doğru Cevap: Don Kişot
19 yaşındaki Melisa Şimşek, Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde eğitim hayatını sürdürüyor. Melisa Şimşek, yarışmada ödül kazanması durumunda, bu parayla Kapadokya seyahati yapmak istediğini vurguladı.
Türkiye'de hangi adda bir yarımada vardır?
a- İnebolu
b- Tirebolu
c- Hayrabolu
d- Gelibolu
Doğru Cevap: Gelibolu
25 yaşında, aslen Kırklarelili olan ve yarışmaya İstanbul'dan katılan Selin Erginer, Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu. Şu anda diş hekimi olarak çalışma hayatına devam eden ve aynı zamanda Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde doktora eğitimini tamamlayan Selin Hanım, yarışmada ödül kazanması durumunda, bu parayı hobileri için kullanmak istediğini dile getirdi.
Halil İnalcık'ın "Devlet-i Aliyye" adlı kitaplarında anlattığı, kitaplara adını da veren devlet hangisidir?
a- Moğol İmparatorluğu
b- Osmanlı Devleti
c- Birinci Göktürk Devleti
d- Büyük Selçuklu Devleti
Doğru Cevap: Osmanlı Devleti
Hangisi Oğlak Dönencesi üzerinde toprağı bulunan ülkelerden biri değildir?
a- Hindistan
b- Mozambik
c- Brezilya
d- Avustralya
Doğru Cevap: Hindistan
59 yaşındaki Osman Cavcı, Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı oldu. Türk sinemasının tanınan simalarından olan Hababam Sınıfı Güle Güle, Muhsin Bey ve Aşıksın adlı filmlerde de oynayan Osman Cavcı, oyunculuğun dışında senaryo ve kitap yazarlığı yapmaya da devam ettiğini söyledi.
Hangisini onaran veya yapıp satan kişiye "lutiye" denir?
a- Beyaz eşya
b- Mobilya
c- Enstrüman
d- Oyuncak
Doğru Cevap: Enstrüman
Bristol Üniversitesi'nin araştırmasına göre, 17 yaşında başlayıp 71 yaşına kadar günde yaklaşık 1 paket sigara içen bir erkeğin içtiği her sigara ömrünü ortalama ne kadar azaltmaktadır?
a- 1 dakika
b- 5 dakika
c- 11 dakika
d- 55 dakika
Doğru Cevap: 11 dakika
Darüşşafaka Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Dokümantasyon ve Enformasyon Bölümü'nden mezun olan yarışmacı, Victorya Üniversitesi Uluslararası Toplum Geliştirme Alanında eğitim aldıktan sonra Melbourne Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde master eğitimini tamamladığını anlattı.
Ornitoloji hangisini inceleyen bilim dalıdır?
a- Orangutanları
b- Orkinosları
c- Ornitorenkleri
d- Kuşları
Doğru Cevap: Kuşları