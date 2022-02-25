20 Şubat 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

59 yaşındaki Osman Cavcı, Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı oldu. Türk sinemasının tanınan simalarından olan Hababam Sınıfı Güle Güle, Muhsin Bey ve Aşıksın adlı filmlerde de oynayan Osman Cavcı, oyunculuğun dışında senaryo ve kitap yazarlığı yapmaya da devam ettiğini söyledi.

Hangisini onaran veya yapıp satan kişiye "lutiye" denir?

a- Beyaz eşya

b- Mobilya

c- Enstrüman

d- Oyuncak

Doğru Cevap: Enstrüman