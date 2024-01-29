28 Ocak 2024 Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

atv'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 28 Ocak'ta yayınlanan bölümüyle bir kez daha çok konuşuldu. Birbirinden iddialı yarışmacıların yarıştığı Milyoner'de hangi sorular gündem oldu? İşte Milyoner soru ve cevapları...
Hangisi demir yolu yolcu taşımacılığında kullanılır?
a- Tramvay
b- Zeplin
c- Helikopter
d- Feribot
Doğru Cevap: Tramvay
Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayı hangisidir?
a- 100
b- 101
c- 102
d- 103
Doğru Cevap: 103
Hangi "oyuncu - Oscar ödülü aldığı film" eşleşmesi yanlıştır?
a- Kate Winslet - Titanik
b- Emma Stone - La La Land
c- Jennifer Lawrence - Umut Işığım
d- Natalie Portman - Siyah Kuğu
Doğru Cevap: Kate Winslet - Titanik
İzlediğiniz 1980'lerde oynanan bir maçta bir tarafın kalesini Zoran Simovic, diğer kalesini Toni Schumacher koruyorsa hangi iki futbol takımı karşılaşmaktadır?
a- Trabzonspor ve Beşiktaş
b- Beşiktaş ve Galatasaray
c- Galatasaray ve Fenerbahçe
d- Fenerbahçe ve Beşiktaş
Doğru Cevap: Galatasaray ve Fenerbahçe
Hangisi, The Beatles grubunun üyelerinden biridir?
a- Jimi Hendrix
b- Roger Waters
c- Mick Jagger
d- Ringo Starr
Doğru Cevap: Ringo Starr
Hangisi kış mevsimi içerisindeki dönemlerden birinin adı değildir?
a- Erbain
b- Hamsin
c- Hazan
d- Zemheri
Doğru Cevap: Hazan
Jules Verne'in hangi adda bir romanı vardır?
a- Cibuti'de Bir Cibutilinin Başına Gelenler
b- Şili'de bir Şililinin Başına Gelenler
c- Çad'da Bir Çatlının Başına Gelenler
d- Çin'de Bir Çinlinin Başına Gelenler
Doğru Cevap: Çin'de Bir Çinlinin Başına Gelenler