28 Ocak 2024 Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

atv'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 28 Ocak'ta yayınlanan bölümüyle bir kez daha çok konuşuldu. Birbirinden iddialı yarışmacıların yarıştığı Milyoner'de hangi sorular gündem oldu? İşte Milyoner soru ve cevapları...