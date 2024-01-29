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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

28 Ocak 2024 Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

GİRİŞ TARİHİ: 29.01.2024, 14:40 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.01.2024, 15:39
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28 Ocak 2024 Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

atv'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 28 Ocak'ta yayınlanan bölümüyle bir kez daha çok konuşuldu. Birbirinden iddialı yarışmacıların yarıştığı Milyoner'de hangi sorular gündem oldu? İşte Milyoner soru ve cevapları...

28 Ocak 2024 Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Hangisi demir yolu yolcu taşımacılığında kullanılır?

a- Tramvay
b- Zeplin
c- Helikopter
d- Feribot

Doğru Cevap: Tramvay

28 Ocak 2024 Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayı hangisidir?

a- 100
b- 101
c- 102
d- 103

Doğru Cevap: 103

28 Ocak 2024 Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Hangi "oyuncu - Oscar ödülü aldığı film" eşleşmesi yanlıştır?

a- Kate Winslet - Titanik
b- Emma Stone - La La Land
c- Jennifer Lawrence - Umut Işığım
d- Natalie Portman - Siyah Kuğu

Doğru Cevap: Kate Winslet - Titanik

28 Ocak 2024 Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Türkiye'nin illerinden kaç tanesinin adı sesli harfle başlar?

a- 19
b- 23
c- 27
d- 31

Doğru Cevap: 23

28 Ocak 2024 Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

İzlediğiniz 1980'lerde oynanan bir maçta bir tarafın kalesini Zoran Simovic, diğer kalesini Toni Schumacher koruyorsa hangi iki futbol takımı karşılaşmaktadır?

a- Trabzonspor ve Beşiktaş
b- Beşiktaş ve Galatasaray
c- Galatasaray ve Fenerbahçe
d- Fenerbahçe ve Beşiktaş

Doğru Cevap: Galatasaray ve Fenerbahçe

28 Ocak 2024 Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Hangisi, The Beatles grubunun üyelerinden biridir?

a- Jimi Hendrix
b- Roger Waters
c- Mick Jagger
d- Ringo Starr

Doğru Cevap: Ringo Starr

28 Ocak 2024 Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Hangisi kış mevsimi içerisindeki dönemlerden birinin adı değildir?

a- Erbain
b- Hamsin
c- Hazan
d- Zemheri

Doğru Cevap: Hazan

28 Ocak 2024 Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Jules Verne'in hangi adda bir romanı vardır?

a- Cibuti'de Bir Cibutilinin Başına Gelenler
b- Şili'de bir Şililinin Başına Gelenler
c- Çad'da Bir Çatlının Başına Gelenler
d- Çin'de Bir Çinlinin Başına Gelenler

Doğru Cevap: Çin'de Bir Çinlinin Başına Gelenler

28 Ocak 2024 Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Louvre Müzesi'ni gezmek isteyen birinin gitmesi gereken ülke hangisidir?

a- Fransa
b- ABD
c- Çin
d- Yeni Zelanda

Doğru Cevap: Fransa

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