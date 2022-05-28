Kim Milyoner Olmak İster heyecanı atv'de devam ediyor

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı olmak isteyenler yarışmaya başvuru yaparken stüdyoda heyecan da her geçen saniye yükseliyor.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv'de izleyicisiyle buluşan yarışma programı, sorularıyla dikkat çekiyor.
Birbirinden farklı yarışmacıları ile her zaman gündem olan Kim Milyoner Olmak İster, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Her sezon ekrana damga vuran yarışma, atv ekranlarında bir fenomen haline gelirken birçok sürpriz de yaşanıyor.
Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm fragmanınında 400 bin TL değerindeki 11. soruyu açtıran kişinin kim olduğu da merak konusu haline geldi.
Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile Pazar 20.00'de atv'de.