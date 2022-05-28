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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

Kim Milyoner Olmak İster heyecanı atv'de devam ediyor

GİRİŞ TARİHİ: 28.05.2022, 21:36 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.05.2022, 21:43
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Kim Milyoner Olmak İster heyecanı atv'de devam ediyor

atv ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster heyecanı yepyeni bölümlerle başlıyor.

Kim Milyoner Olmak İster heyecanı atv'de devam ediyor

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı olmak isteyenler yarışmaya başvuru yaparken stüdyoda heyecan da her geçen saniye yükseliyor.

Kim Milyoner Olmak İster heyecanı atv'de devam ediyor

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv'de izleyicisiyle buluşan yarışma programı, sorularıyla dikkat çekiyor.

Kim Milyoner Olmak İster heyecanı atv'de devam ediyor

Birbirinden farklı yarışmacıları ile her zaman gündem olan Kim Milyoner Olmak İster, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Kim Milyoner Olmak İster heyecanı atv'de devam ediyor

Kim Milyoner Olmak İster, soru ve cevaplarıyla sosyal medyanın gündeminden de düşmüyor.

Kim Milyoner Olmak İster heyecanı atv'de devam ediyor

Her sezon ekrana damga vuran yarışma, atv ekranlarında bir fenomen haline gelirken birçok sürpriz de yaşanıyor.

Kim Milyoner Olmak İster heyecanı atv'de devam ediyor

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm fragmanınında 400 bin TL değerindeki 11. soruyu açtıran kişinin kim olduğu da merak konusu haline geldi.

Kim Milyoner Olmak İster heyecanı atv'de devam ediyor

atv'nin fenomen yarışmasında 11. soruyu hangi yarışmacı açtırdı?

Kim Milyoner Olmak İster heyecanı atv'de devam ediyor

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile Pazar 20.00'de atv'de.

Kim Milyoner Olmak İster' nasıl başvurabilirsiniz?

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