Kim Milyoner Olmak İster Soruları ve Cevapları 17 Aralık 2021

Rizeli yarışmacı Mehmet Emin Furuncu, Kim Milyoner Olmak İster'e büyük renk kattı. Yarışmadan 2 bin TL ile ayrılan 49 yaşındaki Furuncu, yarışmaya katılma sebebinin çocuklarına güzel bir anı bırakmak olduğunu söyledi. Furuncu, Milyoner'e hangi soruda veda etti? İşte o soru...

İbn Haldun'un bir eserinin adı da olan "mukaddime" kelimesi ne anlama gelir?

a- Çeviri

b- Ön söz

c- Kaynakça

d- Dipnot

Doğru Cevap: Ön söz

Ön söz anlamına gelen mukaddime kelimesi, yarışmacının yoluna devam etmesine engel oldu. Mehmet Emin Furuncu, iki joker hakkını kullandığı soruya "Kaynakça" yanıtını vererek elendi.