Kim Milyoner Olmak İster Soruları ve Cevapları 17 Aralık 2021

Rizeli yarışmacı Mehmet Emin Furuncu, Kim Milyoner Olmak İster'e büyük renk kattı. Yarışmadan 2 bin TL ile ayrılan 49 yaşındaki Furuncu, yarışmaya katılma sebebinin çocuklarına güzel bir anı bırakmak olduğunu söyledi. Furuncu, Milyoner'e hangi soruda veda etti? İşte o soru...
İbn Haldun'un bir eserinin adı da olan "mukaddime" kelimesi ne anlama gelir?
a- Çeviri
b- Ön söz
c- Kaynakça
d- Dipnot
Doğru Cevap: Ön söz
Ön söz anlamına gelen mukaddime kelimesi, yarışmacının yoluna devam etmesine engel oldu. Mehmet Emin Furuncu, iki joker hakkını kullandığı soruya "Kaynakça" yanıtını vererek elendi.
10 yaşındaki ikiz kızlarına yurt dışında eğitim imkanı sunmak isteyen Şule Gürel, şansını Kim Milyoner Olmak İster'de denedi. Şule Gürel, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de ne kadar kazandı? İşte Gürel'in karşılaştığı o ilginç soru...
Nobel ödüllü yazar Tagore'un, hikayesi 19. yüzyılda Birleşik Krallık yönetimindeki Hindistan'ın Kalküta şehrinde geçen ve başkarakteriyle aynı adı taşıyan romanının adı nedir?
a- Arog
b- Gora
c- Agora
d- Tagore
Doğru Cevap: Gora
Milyoner yarışmacısı Şule Gürel süresi dolmak üzereyken verdiği yanıtla elendi. Gürel soruya, "Tagore" yanıtını verdi. Yarışmacı, 2 bin TL kazandı.
Doğuştan yüzde 90 görme engelli olan Şafak Tunalıoğlu, oldukça iyi bir yarışma çıkardı. Hayatını müziğe adamış bir insan olan Şafak Tunalıoğlu'nun en büyük amacı ise yurtdışındaki ileri düzeyde olan müzik terapi uygulamalarını Türkiye'ye getirmek. 50 bin TL kazanan yarışmacı hangi soruda yarışmadan çekildi? İşte o soru...
1959'dan beri düzenlenen, lise öğrencilerinin yarıştığı Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda 1991 ve 2010'da kopya çektiği şüphesiyle diskalifiye edilen ülke hangisidir?
a- Kuzey Kore
b- Hindistan
c- Venezuela
d- Pakistan
Doğru Cevap: Kuzey Kore
Başarılı yarışmacı Şafak Tunalıoğlu 100 bin TL değerindeki soruda yarışmadan çekildi. Yarışmaya devam etse Venezuela diyeceğini ifade eden Tunalıoğlu, 50 bin TL kazandı.
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Naz Köklü, kendisine ait bir e-ticaret sitesini yönetiyor. Sağlıklı ürünler satarak e-ticaret alanına yönelen Naz Köklü, ödül kazanması durumunda parayı sokak hayvanları için kullanmak istiyor.
Guinness Dünya Rekorlarına göre Hintli Karate Nataraj ellerini kullanmadan ağzında kaç tane pipet tutabilmiştir?
a- 50
b - 250
c- 450
d- 650
Doğru Cevap: 650
Hintli Karate Nataraj ellerini kullanmadan 650 tane pipeti ağzıyla tutarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi. Yarışmacı Naz Köklü, soruya cevap vermemeyi tercih ederek 50 bin TL kazandı.
YouTube sayfasında oyun videoları çekerek paylaşan 18 yaşındaki Ömer Faruk Uludeniz, Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı koltuğuna oturdu. İşte yarışmacının sorularından bir tanesi...
"Aslında Harry Potter'ın bütün hikayesi teyzesinin evinde mutsuz bir hayat yaşayan yetim bir çocuğun hayallerinden ibaret" gibi hikayenin orijinalinde olmayan yorumlar hangisine örnektir?
a- Fermi paradoksu
b- Oyun teorisi
c- Bilgi kuramı
d- Hayran teorisi
Doğru Cevap: Hayran teorisi
Genç yarışmacı soruya doğru yanıt vererek kazandığı ödül miktarını 5 bin TL'ye taşıdı.
24 yaşındaki Samsunlu yarışmacı Buse Büyükarslan, yarışmada kazanacağı ödülle bir işitme merkezi açmak istediğini dile getirdi. Buse Büyükarslan ne kadar ödül kazandı?
Hangisi sırasında Atatürk 40'lı yaşlarının başındaydı?
a- Trablusgarp Savaşı
b- I. Balkan Savaşı
c- Cumhuriyetin ilanı
d- Hatay'ın Türkiye'ye katılması
Doğru Cevap: Cumhuriyetin ilanı
Milyoner yarışmacısı soruya doğru yanıt vererek yoluna devam etti. Genç yarışmacı Buse Büyükarslan 2 bin TL kazandı.