Kim Milyoner Olmak İster'deki Milyonluk sorular ve cevapları...

12. Soruya kadar ulaşmayı başaran Arda Ayten, İstiklal Marşı ile ilgili soruyu kısa sürede bildi.



On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?

A: Vatan

B: Kan

C: Toprak

D: Yurt

Doğru Cevap: C: Toprak