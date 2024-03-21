Kim Milyoner Olmak İster'deki Milyonluk sorular ve cevapları...

Yıllardır atv ekranlarının en sevilen yarışma programı olan Kim Milyoner Olmak İster'de 7. kez milyonluk soru açılacak! Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Berk Göktaş, geçtiğimiz hafta TBMM ile ilgili soruya doğru cevap vererek 5 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı. 19 yaşında sergilediği performansıyla Türkiye'nin takdirini kazanan Göktaş'ın ardından bu zamana kadar yarışmada 1 milyon TL'lik soruya yanıt verme hakkı kazanan isimler merak edildi. İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vuran milyonluk sorular...