canli-yayin
CANLI YAYIN
Esra Erol'da
15
BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Ben Bu Cihana Sığmazam
    Ben Bu Cihana Sığmazam YENİ FRAGMAN
  • Ateş Kuşları - 2. Fragman
    Ateş Kuşları YENİ FRAGMAN
  • Ateş Kuşları
    Ateş Kuşları YENİ FRAGMAN
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM
  • Aldatmak - 2. Fragman
    Aldatmak YENİ FRAGMAN
  • Aldatmak
    Aldatmak YENİ FRAGMAN
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

Kim Milyoner Olmak İster'deki Milyonluk sorular ve cevapları...

GİRİŞ TARİHİ: 21.03.2024, 17:00 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.03.2024, 17:13
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Kim Milyoner Olmak İster'deki Milyonluk sorular ve cevapları...

Yıllardır atv ekranlarının en sevilen yarışma programı olan Kim Milyoner Olmak İster'de 7. kez milyonluk soru açılacak! Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Berk Göktaş, geçtiğimiz hafta TBMM ile ilgili soruya doğru cevap vererek 5 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı. 19 yaşında sergilediği performansıyla Türkiye'nin takdirini kazanan Göktaş'ın ardından bu zamana kadar yarışmada 1 milyon TL'lik soruya yanıt verme hakkı kazanan isimler merak edildi. İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vuran milyonluk sorular...

Kim Milyoner Olmak İster'deki Milyonluk sorular ve cevapları...

2013 yılında ekrana atv'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk yaşandı. Üniversite öğrencisi olan Şeyma Özin, 1 milyonluk soruya ulaşan ilk yarışmacı oldu. İlk 1 milyonluk soru Heredot'tan geldi.

Herodot'un yazdığı, Mısır firavununun dilin kökeni deneyinde, doğunca çobana verilerek kapatılan, o dahil kimseyle konuşturulmayan çocuğun söylediği ilk kelime nedir?
A: Ver
B: Anne
C: Ekmek
D: Su
Doğru Cevap: C: Ekmek

Kim Milyoner Olmak İster'deki Milyonluk sorular ve cevapları...

1 milyonluk soru hakkında fikri olmayan ama cevap vermeye karar veren Şeyma Özin, A şıkkı "Ver" cevabını verdi. Soruya yanlış yanıt veren Özin, 15 bin TL kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster'deki Milyonluk sorular ve cevapları...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 2. kez 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazanan 19 yaşındaki Galatasaray Lisesi öğrencisi Çağdaş İrfan Yıldırım oldu.


Kur'an-ı Kerim'de hangisi üzerine yemin edilmemiştir?
A: Deniz
B: Güneş
C: Arı
D: Kalem
Doğru Cevap: C: Arı

Kim Milyoner Olmak İster'deki Milyonluk sorular ve cevapları...

Risk almak istemeyen Çağdaş İrfan Yıldırım, 1 milyonluk soruda çekilmeye karar verdi. Eğer devam etseydi doğru yanıtı verecek olan Yıldırım, 250 bin TL alarak yarışmadan ayrıldı.

Kim Milyoner Olmak İster'deki Milyonluk sorular ve cevapları...

12. Soruya kadar ulaşmayı başaran Arda Ayten, İstiklal Marşı ile ilgili soruyu kısa sürede bildi.


On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?
A: Vatan
B: Kan
C: Toprak
D: Yurt
Doğru Cevap: C: Toprak

Kim Milyoner Olmak İster'deki Milyonluk sorular ve cevapları...

Genç yarışmacı Arda Ayten, sorunun cevabını İstiklal Marşı'nı baştan sona okuyarak buldu. "Toprak" cevabını veren Ayten, 1 milyon TL'lik ödülün ilk sahibi oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'deki Milyonluk sorular ve cevapları...

Finale kadar büyük bir başarıyla basamakları tamamlayan Batu Alıcı'da 1 milyonluk soruyu açtıran isimler arasındaydı.


Hangisi "Dede Korkut Hikayeleri"ndeki karakterlerden biri değildir?
A: Bala Hatun
B: Banu Çiçek
C: Bamsı Beyrek
D: Bayındır Han
Doğru Cevap: A: Bala Hatun

Kim Milyoner Olmak İster'deki Milyonluk sorular ve cevapları...

Risk almak istemeyen genç yarışmacı, yarışmadan çekilme kararı alarak 400 bin TL kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster'deki Milyonluk sorular ve cevapları...

Sorulara doğru yanıt vererek adım adım finale yürüyen Rabia Birsen Göğercin, tüm Türkiye'nin kalbini kazandı. Hikayesiyle izleyicilere duygu seli yaşatan Rabia Birsen, 1 milyonluk soruyu açtırdı.

Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?
A: Ş
B: V
C: G
D: H
Doğru Cevap: B: V

DİĞER GALERİLER
ARAMA
CANLI YAYIN