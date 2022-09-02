Hangisi yönetmenliğini Abbas Kiyarüstemi'nin yaptığı bir film değildir?

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Aslen Hataylı olan ve yarışmaya İstanbul'dan katılan 33 yaşındaki Raife Uludağ, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Mecburi hizmetini tamamladıktan sonra özel sektörde bir ilaç firmasında medikal müdür olarak çalışmaya başlayan Raife Hanım, yarışmada yüksek bir miktar kazanırsa, bu parayı ev satın almak için kullanmak istiyor.