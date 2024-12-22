22 Aralık 2024, Pazar 20:00
Milyonluk soruya ne yanıt verdi? İşte o sorunun cevabı...
Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?
Türkiye'nin en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" milyonluk soru heyecanıyla atv'de devam ediyor. Soruları doğru yanıtlayarak milyonluk soruya ulaşan Ecesu Ürker, 1 milyon TL değerindeki "Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?" sorusuna hangi cevabı verdi?
Daha Fazla Göster ...