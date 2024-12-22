Milyonluk soruya ne yanıt verdi? İşte o sorunun cevabı...

Türkiye'nin en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" milyonluk soru heyecanıyla atv'de devam ediyor. Soruları doğru yanıtlayarak milyonluk soruya ulaşan Ecesu Ürker, 1 milyon TL değerindeki "Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?" sorusuna hangi cevabı verdi?