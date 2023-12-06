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6 Aralık 2023, Çarşamba 20:00

Kuruluş Osman 139.Bölüm Fragmanı

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER HAKKINDA GALERİ

“Bu hak ile batılın savaşı. Bin yıldır var bin yıldır da olacak!”

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Tüm Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi
30 Kasım 2023, Perşembe
Tüm Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi Kuruluş Osman
138. Bölüm Foto Galeri
28 Kasım 2023, Salı
138. Bölüm Foto Galeri Kuruluş Osman
Kuruluş Osman reytinglerde açık ara zirvede yer aldı!
23 Kasım 2023, Perşembe
Kuruluş Osman reytinglerde açık ara zirvede yer aldı! Kuruluş Osman
Kestel Tekfuru, esir aldığı Orhan ve Mehmet’e karşılık Osman Bey ve Yakup Bey'den ne isteyecek?
21 Kasım 2023, Salı
Kestel Tekfuru, esir aldığı Orhan ve Mehmet’e karşılık Osman Bey ve Yakup Bey'den ne isteyecek? Kuruluş Osman

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