ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KURULUŞ OSMAN FRAGMAN
11 Mayıs 2022, Çarşamba 20:00
Kuruluş Osman - 2. Fragman

Kuruluş Osman 93.Bölüm Fragmanı

“Bizler İnegöl’ün surlarına ebed müddet bir devlet için geldik!”

Bala ve Malhun hatun, Orhan ile Holofira'yı kurtarabilecekler mi?

Osman Bey, Kayılar ve himayesi altındaki diğer Türk Boylarıyla İnegöl'ü kuşattığı sırada obadakiler ise Holofira'yı teyzesine uğurlamaktadır fakat Holofira'yı götürecek olan Usta Arius'un askerleridir. Holofira'yı kaçıracaklardır. Holofira'nın hangi hamlesi onu bu durumdan kurtaracaktır? Holofira'nın hamlesi Orhan'ı da büyük bir tehlikeye sürükleyecektir. Malhun ve Bala Hatun, Bacıyanlar ile birlikte fütühat yolundayken Orhan ve Holofira'nın tehlikede olduğu haberini alırlar. Malhun ve Bala Hatun, Orhan'ı ve Holofira'yı kurtarabilecekler midir?

Nikola'nın son hamlesi

Nikola'nın bütün hamleleri boşa çıkmıştır. Ne yaparsa yapsın artık surları dövülmeye başlamıştır fakat asla yılmaya niyeti yoktur. Son hamle olarak Osman Bey'in ordugahını dağıtıp, elinde savaşacağı hiçbir sey bırakmamayı planlar. Romanos'un askerlerini çoktan Osman Bey'in ordugahının çevresinde konuşlandırmıştır.

Aktemur'un akıbeti

Osman Bey'in, İnegöl'e sızdırdığı yeğeni Aktemur bu bilgiyi Osman Bey'e ulaştırmak ister. Aktemur başarılı olabilecek midir? Yoksa ele geçip Nikola ve Romanos'un acımasızlığına mahkum mu olacaktır? Osman Bey, bütün engellere, Nikola ve Ramanos'un direnmelerine rağmen İnegöl surlarını aşabilecek midir? İnegöl'ü fethedip surlarından Kayı'nın sancağını dalgalandırabilecek midir?

DEVAMI
Kuruluş Osman
SON BÖLÜMÜ İZLE 92. Bölüm Kuruluş Osman
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Kuruluş Osman
27 Nisan 2022, Çarşamba
92. Bölüm Kuruluş Osman
Kuruluş Osman
20 Nisan 2022, Çarşamba
91. Bölüm Kuruluş Osman
Kuruluş Osman
13 Nisan 2022, Çarşamba
90. Bölüm Kuruluş Osman
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Kuruluş Osman
11 Mayıs 2022, Çarşamba
93. Bölüm fragmanı Kuruluş Osman
Kuruluş Osman - 2. Fragman
27 Nisan 2022, Çarşamba
92. Bölüm fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Kuruluş Osman
27 Nisan 2022, Çarşamba
92. Bölüm fragmanı Kuruluş Osman
BİZE ULAŞIN