156. Bölüm Foto Galeri

Candaroğlu İbrahim ve karısı Melike Hatun, Germiyanoğlu Yakup Bey'le birlikte düğüne gelirler. Melike Hatun, Bala Hatun ve Malhun Hatun'a karşı üstünlük kurmaya çalışır. Malhun Hatun ve Bala Hatun, Melike Hatun'a karşı nasıl bir tavır takınacaklardır?