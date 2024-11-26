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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

172. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 26.11.2024, 11:34 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.11.2024, 11:38
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172. Bölüm Foto Galeri

Sofia'nın, Osman Bey'e unutamayacağı bir acı yaşatmak için eşi Bala Hatun'u o'nun gözleri önünde şehit ettiği tanıtım 'Kuruluş Osman' seyircisinde heyecana neden oldu. Kayılara cehennemi yaşatmak için intikam yeminleri eden Sofia'nın şeytani planı nedir? Bala Hatun şehit mi oluyor? Sofia'nın maskesi düşecek mi? Sofia, Osman Bey'in elinden kurtulabilecek midir?

172. Bölüm Foto Galeri

Sofia, gözünü karartmış planını devreye sokmuştur. Kayı'nın bütün kadınlarını tuzağa çeken Sofia, Uçlar'ı kana boyayacaktır. Gonca Hatun'un ve Holofira'nın akıbeti ne olacaktır?

172. Bölüm Foto Galeri

Lucas mağlubiyetlerine sebep olanın içteki bir hain olduğunu fark eder. Haini ortaya çıkarmak için nasıl bir tertip kuracaktır?

172. Bölüm Foto Galeri

İfşa olan İlbay yapayalnız kaldığı Lucas'ın elinde şehit mi olacaktır?

172. Bölüm Foto Galeri

Boran ve Cerkutay başlarına gelenlerden Begüm Hatun'u ve Yusuf'u sorumlu tutar. Begüm'ün toydaki varlığından rahatsız olan Cerkutay ve Boran ne yapacaktır?

172. Bölüm Foto Galeri

Begüm Hatun, Gonca ve Holofira arasındaki gerginliği büyütmek için pazar vazifesini kullanır. Buna karşı Bala Hatun, Begüm Hatun'a ne yapacaktır? ?

172. Bölüm Foto Galeri

Begüm Hatun'un Osman Bey'e aşık olduğunu öğrenen Gonca Hatun bildikleriyle ne yapacaktır.*

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