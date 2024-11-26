172. Bölüm Foto Galeri

Sofia'nın, Osman Bey'e unutamayacağı bir acı yaşatmak için eşi Bala Hatun'u o'nun gözleri önünde şehit ettiği tanıtım 'Kuruluş Osman' seyircisinde heyecana neden oldu. Kayılara cehennemi yaşatmak için intikam yeminleri eden Sofia'nın şeytani planı nedir? Bala Hatun şehit mi oluyor? Sofia'nın maskesi düşecek mi? Sofia, Osman Bey'in elinden kurtulabilecek midir?
Sofia, gözünü karartmış planını devreye sokmuştur. Kayı'nın bütün kadınlarını tuzağa çeken Sofia, Uçlar'ı kana boyayacaktır. Gonca Hatun'un ve Holofira'nın akıbeti ne olacaktır?
Lucas mağlubiyetlerine sebep olanın içteki bir hain olduğunu fark eder. Haini ortaya çıkarmak için nasıl bir tertip kuracaktır?
Boran ve Cerkutay başlarına gelenlerden Begüm Hatun'u ve Yusuf'u sorumlu tutar. Begüm'ün toydaki varlığından rahatsız olan Cerkutay ve Boran ne yapacaktır?
Begüm Hatun, Gonca ve Holofira arasındaki gerginliği büyütmek için pazar vazifesini kullanır. Buna karşı Bala Hatun, Begüm Hatun'a ne yapacaktır? ?