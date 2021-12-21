ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

76. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 21.12.2021, 10:59 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.12.2021, 11:01
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76. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey ağır yaralı vaziyette olmasına rağmen Vezir Alemşah'ın adamlarından kurtulup bir mağaraya sığınmayı başarır. Osman Bey sığındığı mağarada ölüm kalım savaşı verirken, onun yokluğunda Kayı Obası'nın başsız kalmasını istemeyen Gündüz Bey posta oturur.

76. Bölüm Foto Galeri

Boran Alp de Gündüz Bey'e bağlılığını bildirir. Malhun Hatun, Osman Bey'e yapılan suçlamalarla ilgili Vezir Alemşah'tan hesap sorarken; Bala Hatun da Osman Bey'i bulabilmek için her yolu dener.

76. Bölüm Foto Galeri

Tekfur Nikola kendisine yaşattıklarının intikamını almaya ant içtiği Mari'yi yaralarken, Turgut Bey ise Mari'yi kurtarmak için İnegöl Kalesi'ne sızar.

76. Bölüm Foto Galeri

Ağır yaralı haldeki Osman Bey yeniden ayağa kalkabilecek mi? Osman Bey peşindeki Konur Alp ve adamlarına yakalanmamak için ne yapacak?

76. Bölüm Foto Galeri

Malhun Hatun ve Bala Hatun, posta oturan Gündüz Bey'e karşı nasıl bir tavır alacak? Nikola'ın yaraladığı Mari kurtulabilecek mi?

76. Bölüm Foto Galeri

Turgut Bey, Mari'yi kurtarmak icin neler yapacak?

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