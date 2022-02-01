ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

80. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 01.02.2022, 10:55 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.02.2022, 10:57
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80. Bölüm Foto Galeri

Sürgün yolunda Julia ve askerleri tarafından saldırıya uğrayan Kayı hatunları, Selcan Hatun'un ağır yaralanması ile kahrolur.

80. Bölüm Foto Galeri

Geyhatu'nun kurduğu tuzakla Sultan Mesud'un canına kast etmiş gibi görünen Osman Bey ise saraydan kaçmak için zekice bir plan yapmak zorundadır.

80. Bölüm Foto Galeri

Vezir Alemşah'ın Harmankaya Kalesi'ni Tekfur Nikola'dan alarak Gündüz Bey'e vermesi ortalığı karıştırır.

80. Bölüm Foto Galeri

Gündüz Bey, bu yeni fetih sayesinde beylik iddiasını güçlendirmeye çalışırken, Osman Bey'in ölümle pençeleşen Selcan Ana'yı görmek isteyeceğini düşünen Vezir Alemşah hain bir tuzak kurar.

80. Bölüm Foto Galeri

Ancak Osman Bey, kurduğu strateji ile Vezir Alemşah'ı eline geçirip hesap sorar! Selcan Ana ölecek mi?

80. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Vezir Alemşah'ı nasıl köşeye sıkıştıracak? Harmankaya Kalesi'nin Kayıların kontrolüne geçmesi bölgedeki dengeleri nasıl değiştirecek?

80. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Selçuklu sarayından nasıl kaçacak?

80. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Sultan Mesud'a düzenlenen suikastın ardındaki gerçekleri ortaya çıkarabilecek mi?

80. Bölüm Foto Galeri

Geyhatu'nun Anadolu'yu karıştıracak büyük planı ne?

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