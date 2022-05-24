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KURULUŞ OSMAN GALERİ

95. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 24.05.2022, 11:15 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.05.2022, 11:17
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95. Bölüm Foto Galeri

İnegöl'ün fethi, Bitinya'da dengeleri alt üst ediyor. Osman Bey'in yeni hedefi Bursa!

95. Bölüm Foto Galeri

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', Çarşamba 20.00'de ekrana gelecek 95'inci bölümüyle nefes kesecek.

95. Bölüm Foto Galeri

'Kuruluş Osman'da İnegöl'ü fetheden Osman Bey'in yeni hedefi Bursa'dır. Osman Bey Bursa'ya giden yolu açmak için nasıl bir yol izleyecektir?

95. Bölüm Foto Galeri

İnegöl'ün fethi Anadolu ve Kostantiniyye'de büyük ses getirmiştir.

95. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey artık Bitinya'da iyice hakim güç olmuştur. Şimdi sırada Bursa vardır.

95. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Bursa'ya giden yolu açmak için nasıl bir yol izleyecektir?

95. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, topraklarını genişlettikçe düşmanlar da artmıştır. İnegöl'ün fethiyle iyice tedirgin olan Kostantiniyye kendi varlığını artık tehlikede görmektedir.

95. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'e karşı güçlü bir ordu kurmaya hazırlanan Bizans İmparatoru bir yandan da Osman Bey'e karşı yeni bir şer ittifakı kurmaya başlamıştır.

95. Bölüm Foto Galeri

Bu ittifakın en büyük parçası Moğol Komutanı Cebe olacaktır.

95. Bölüm Foto Galeri

Cebe, Osman Bey'e karşı olan şer ittifakını güçlendirecek bir müttefik olarak uç bölgesine gelmiştir.

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