95. Bölüm Foto Galeri

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', Çarşamba 20.00'de ekrana gelecek 95'inci bölümüyle nefes kesecek.
'Kuruluş Osman'da İnegöl'ü fetheden Osman Bey'in yeni hedefi Bursa'dır. Osman Bey Bursa'ya giden yolu açmak için nasıl bir yol izleyecektir?
Osman Bey, topraklarını genişlettikçe düşmanlar da artmıştır. İnegöl'ün fethiyle iyice tedirgin olan Kostantiniyye kendi varlığını artık tehlikede görmektedir.
Osman Bey'e karşı güçlü bir ordu kurmaya hazırlanan Bizans İmparatoru bir yandan da Osman Bey'e karşı yeni bir şer ittifakı kurmaya başlamıştır.