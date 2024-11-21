Kuruluş Osman'da İlbay'ın sırrı ne? İzleyiciyi şaşırtan İlbay gerçeği...

Kuruluş Osman 6. Sezonunda da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. atv'nin reyting rekortmeni dizisi Çarşamba akşamlarına damga vuruyor.
Mert, güçlü, sadık ve zeki bir adamdır. Kayı Obası'nda seyistir. Bir seyiste olmasına şaşılacak derecede iyi bir savaşçı ve stratejisttir. Çok büyük bir sır saklamaktadır. Günü geldiğinde bu sırrın açığa çıkışı hem Osman Bey hem de Kayılar için büyük bir şaşkınlığa ve değişime sebep olacaktır.
Dedesinin hançerini eline alan İlbay: "Süleyman Şah oğlu dedem Sungur Tekin Bey'in hançeridir." sözleriyle büyük sırrını açıkladı.