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KURULUŞ OSMAN GALERİ

Kuruluş Osman'da İlbay'ın sırrı ne? İzleyiciyi şaşırtan İlbay gerçeği...

GİRİŞ TARİHİ: 21.11.2024, 17:14 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.11.2024, 17:28
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Kuruluş Osman'da İlbay'ın sırrı ne? İzleyiciyi şaşırtan İlbay gerçeği...

Kuruluş Osman 6. Sezonunda da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. atv'nin reyting rekortmeni dizisi Çarşamba akşamlarına damga vuruyor.

Kuruluş Osman'da İlbay'ın sırrı ne? İzleyiciyi şaşırtan İlbay gerçeği...

Kuruluş Osman'ın yeni sezonuna dahil olan karakter çok sevildi çok merak edildi.

Kuruluş Osman'da İlbay'ın sırrı ne? İzleyiciyi şaşırtan İlbay gerçeği...

Ekin Mert Daymaz'ın hayat verdiği İlbay karakteri de bunlardan bir tanesiydi.

Kuruluş Osman'da İlbay'ın sırrı ne? İzleyiciyi şaşırtan İlbay gerçeği...

Mert, güçlü, sadık ve zeki bir adamdır. Kayı Obası'nda seyistir. Bir seyiste olmasına şaşılacak derecede iyi bir savaşçı ve stratejisttir. Çok büyük bir sır saklamaktadır. Günü geldiğinde bu sırrın açığa çıkışı hem Osman Bey hem de Kayılar için büyük bir şaşkınlığa ve değişime sebep olacaktır.

Kuruluş Osman'da İlbay'ın sırrı ne? İzleyiciyi şaşırtan İlbay gerçeği...

Peki İlbay'in büyük sırrı nedir?

Kuruluş Osman'da İlbay'ın sırrı ne? İzleyiciyi şaşırtan İlbay gerçeği...

Osman Bey ve hanesinin her zaman yanında olan İlbay'ın sırrı izleyiciyle paylaşıldı.

Kuruluş Osman'da İlbay'ın sırrı ne? İzleyiciyi şaşırtan İlbay gerçeği...

Dedesinin hançerini eline alan İlbay: "Süleyman Şah oğlu dedem Sungur Tekin Bey'in hançeridir." sözleriyle büyük sırrını açıkladı.

Kuruluş Osman'da İlbay'ın sırrı ne? İzleyiciyi şaşırtan İlbay gerçeği...

Kayı soyundan olan İlbay gerçekleri ne zaman açıklayacak?

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