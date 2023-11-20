Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda akıllara kazınan o kelamlar

⚔'Bizler hak yolunda olanın ardında değil yanında yürümek isteriz!' ⚔'Gözüm kararırsa, kanım kaynarsa ne ferman dinlerim ne de sultan!' ⚔'Ardımızda kelle vermekten çekinen tek bir yiğit yoktur.' ⚔'Kurt esir düşen değil yalnızca hesap sorandır.' 'Aşkın sahibi cenab-ı haktır.'' ⚔'Allah var gam yok!' ⚔'Sefer bizim zafer Allah'ındır.' ⚔'Mazlumu çakalın eline komam.' ⚔'Ben dururum ama düşman durmaz.' ⚔'Bizler hak yolunda olanın ardında değil yanında yürümek isteriz.' ⚔'Az evvel pusu attığınız adamdan imdi pusatını mı istersiniz!' ⚔'Türk'e kefen biçenin mezarı her daim hazırdır.' ⚔'Kurda diş bileyen iti akıbeti işte budur.' 'Evlat yolun da gözün de açık olsun.' 'Adalet herkes için vardır.' 'Kavuştuklarını gördüm ya ölsem de gam yemem.' ⚔'Beni çiğnemeden hiç kimse ona dokunamaz.' 'Sen ölme ana!' 'Aç kaldım, susuz kaldım, kolumu kaybettim ama sizi satmadım, tek kelam etmedim.' ⚔'Ben Osman Bey oğlu Orhan Bey!' ⚔'Bileğimizi mi büktün ki elimi öp dersin!' 'Biz tutsakları sarayda değil zindanda tutarız.' ⚔'Bize bunu edenlerden hesabını soracağız.' 'Aşksız yürekler bu cihana fitne fesattan gayrı hiçbir şey vermez.' 'Bana en büyük kötülüğü sen ettin.' ⚔'Gayrı onun itibarı ayaklarımın altındadır.' ⚔'Kalleşçe oyunlar kurmak senin işindir.' 'Sen benim aklımla cenk edemezsin hileci hatun.' 'Şöhret afettir.' 'Yenişehir'i vurmak istediler ama bedelini canlarıyla ödediler.'