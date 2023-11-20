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KURULUŞ OSMAN GALERİ

Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda akıllara kazınan o kelamlar

GİRİŞ TARİHİ: 20.11.2023, 18:09 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.11.2023, 18:33
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Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda akıllara kazınan o kelamlar

⚔"Bizler hak yolunda olanın ardında değil yanında yürümek isteriz!"

Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda akıllara kazınan o kelamlar

⚔"Gözüm kararırsa, kanım kaynarsa ne ferman dinlerim ne de sultan!"

Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda akıllara kazınan o kelamlar

⚔"Ardımızda kelle vermekten çekinen tek bir yiğit yoktur."

Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda akıllara kazınan o kelamlar

⚔"Kurt esir düşen değil yalnızca hesap sorandır."

Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda akıllara kazınan o kelamlar

"Aşkın sahibi cenab-ı haktır.""

Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda akıllara kazınan o kelamlar

⚔"Allah var gam yok!"

Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda akıllara kazınan o kelamlar

⚔"Sefer bizim zafer Allah'ındır."

Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda akıllara kazınan o kelamlar

⚔"Mazlumu çakalın eline komam."

Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda akıllara kazınan o kelamlar

⚔"Ben dururum ama düşman durmaz."

Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda akıllara kazınan o kelamlar

⚔"Bizler hak yolunda olanın ardında değil yanında yürümek isteriz."

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