Kubilay Aka'nın hayat verdiği Aras, ailesini korumak için ağır sorumluluklar üstlenmek zorunda kalan bir adam olarak izleyici karşısına çıkacak. Hafsanur Sancaktutan'ın canlandırdığı Cemre ise gerçeğin peşinden gitmekten vazgeçmeyen cesur ve mücadeleci bir kadın olarak hikâyenin merkezinde yer alacak. Cemre ve Aras'ın yollarının kesişmesi hem iki düşman aile arasındaki amansız bir savaşı hem de imkânsız bir aşkın ilk kıvılcımını ateşleyecek.

Mercan Köşk'te Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan, Bertan Asllani, Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Can Bartu Arslan, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl gibi genç ve usta oyuncular birlikte rol alıyor.