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Aşk ve Taht
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MERCAN KÖŞK GALERİ

3. Bölüm Foto Galeri

Aras, Cemre'yi himayesine alır

GİRİŞ TARİHİ: 17.09.2026 12:28 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.09.2026 12:29
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3. Bölüm Foto Galeri

Mercan Köşk yeni bölümüyle Cumartesi akşamı ekranlara gelecek.

3. Bölüm Foto Galeri

Asil'in izini süren Cemre, bu kez doğrudan Esved'le karşı karşıya gelir.

3. Bölüm Foto Galeri

Toprak'ın yaşadığına dair şüpheleri giderek güçlenen Esved gerçeğin peşine düşer.

3. Bölüm Foto Galeri

Aras ise iki cephede birden savaşmak zorunda kalır.

3. Bölüm Foto Galeri

Cemre'yi Esved'in hedefi olmaktan korumak ve sakladığı sırların açığa çıkmasını engellemek zorundadır.

3. Bölüm Foto Galeri

Eslem'in bebeğinin babasına dair sır perdesi aralanmaya başlarken; Gülcan ve Mert'in Behiye'nin eline düşmesi, Hozan Konağı'ndaki gerilimi doruğa taşır.

3. Bölüm Foto Galeri

Toprak'ın mezarıyla ilgili atılan beklenmedik adım ise Mercandağ ve Hozan aileleri arasında yeni ve geri dönülmez bir hesaplaşmanın fitilini ateşler.

3. Bölüm Foto Galeri

3. Bölüm Foto Galeri

Oyuncular : Kubilay Aka (Aras), Hafsanur Sancaktutan (Cemre), Bertan Asllani (Toprak) Mehmet Özgür (Esved), Zeyno Eracar (Behiye), Ulviye Karaca (Hafsa), Tülin Özen (Suna), Halil Babür (Selçuk), Haki Biçici (Rıza), Can Bartu Aslan (Mert), Zehra Kelleci (Gülcan), Merve Şeyma Zengin (Eslem), Selin Köseoğlu (Hülya) Berna Cındıl (Defne), Mehmet Avcı (Cahit), Engin Yüksel (Seyit), Taha Baran Özbek (Poyraz).

3. Bölüm Foto Galeri

Mercan Köşk yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de ekranlara gelecek.

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