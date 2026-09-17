3. Bölüm Foto Galeri

Cemre'yi Esved'in hedefi olmaktan korumak ve sakladığı sırların açığa çıkmasını engellemek zorundadır.
Eslem'in bebeğinin babasına dair sır perdesi aralanmaya başlarken; Gülcan ve Mert'in Behiye'nin eline düşmesi, Hozan Konağı'ndaki gerilimi doruğa taşır.
Toprak'ın mezarıyla ilgili atılan beklenmedik adım ise Mercandağ ve Hozan aileleri arasında yeni ve geri dönülmez bir hesaplaşmanın fitilini ateşler.
Oyuncular : Kubilay Aka (Aras), Hafsanur Sancaktutan (Cemre), Bertan Asllani (Toprak) Mehmet Özgür (Esved), Zeyno Eracar (Behiye), Ulviye Karaca (Hafsa), Tülin Özen (Suna), Halil Babür (Selçuk), Haki Biçici (Rıza), Can Bartu Aslan (Mert), Zehra Kelleci (Gülcan), Merve Şeyma Zengin (Eslem), Selin Köseoğlu (Hülya) Berna Cındıl (Defne), Mehmet Avcı (Cahit), Engin Yüksel (Seyit), Taha Baran Özbek (Poyraz).