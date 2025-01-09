Müge Anlı'nın ulaştığı tanıklarla düğüm çözülüyor

Görgü şahidi Nihat'ın, "tüm bu kayıpların peşine Makbule'den başkası düşemez" dediği bunun haricinde bir şey bilmediğini söyledi. Görgü şahidi Hüseyin ve Adem'in olduğu ikinci bir CD olduğunu açıkladı. Habibe, "Nezaket Kışı'ya ne yapılmışsa aynısı bizim annemize de yapılmış. Bilerek böyle videolar çekiyorlar ki namussuzluk adı altında kadınların aranmasını engelliyorlar" dedi.