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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BÖLÜMLER
19 Eylül 2023, Salı 10:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert
19 Eylül 2023, Salı

Maskeli katil iddiasıyla gündeme oturmuştu, öldürülen çobanın cinayet mahallindeki partonu kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklandı.

22 yaşındaki Mehmet Topaloğlu'nu kimin öldürdüğü günlerce programda konuşulmuştu, yaşadığı köyde çok sayıda tanık stüdyoya konuk olmuştu...
Bugün canlı yayına gelen anne babası dava sonuçlanınca Müge Anlı'ya çiçek getirerek teşekkür ettiler.

Eşi ile arasında kıskançlığa neden olan olay
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Müge Anlı ekibi, Akşehir ilçe merkezinde kayıp kadının evine gitti ve incelemelerde bulundu. Canlı yayındaki eşi Tayfur ise, eşini kapının önünde bıraktığını yineleyerek tek pişmanlığının bu olduğunu söyledi.

''Harun'a verdiği 8 bin TL'nin 2 bin TL'sini Menderes'ten aldı''
39 yaşındaki 4 çocuk annesi öldürüldü mü?

Kayıp Keziban'ın arkadaşı olan Azize Özboy canlı yayına bağlandı. Coşkun hapishanedeyken Keziban'ın Menderes'le beraber olduğunu söyledi. Keziban'ın Menderes'ten 2 bin TL' alıp Harun'a verdiğini bunu da annesinin bildiğini söyleyerek iddialarda bulundu.

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39 yaşındaki 4 çocuk annesi öldürüldü mü?
39 yaşındaki 4 çocuk annesi öldürüldü mü?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
15 Eylül 2023, Cuma
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
14 Eylül 2023, Perşembe
Müge Anlı ile Tatlı Sert

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