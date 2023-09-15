Müge Anlı ile Tatlı Sert

Aranan Sakin Künar, 52 yaşında ve iki çocuk babası, İstanbul'da yaşıyor olmalı... Merve Güzel, babası Sakin Künar'ı arıyor...

Merve babasını aramak için yayına geldi. Annesi ve babasının bir gece kulübünde tanıştıklarını kısa süreli beraber olduklarını, imam nikahlı evli olduklarını sonrasında annesinin kendisine hamile kalıp Sakin Künar'a kendisinin öldü dendiğini anlattı. Ses sanatçısı olan babasını arayan Merve

''beni anneannem büyüttü'' dedi. Şimdi annesi ile de görüşmeyen Merve'nin çağrısına babası ne yanıt verecek?

24 yıllık hasret yarım saatte son buldu

Baba Sakin Künar canlı yayında...

Baba Sakin Künar, kızının varlığından haberi olmadığını, tanışmak istediğini annesini hatırlayamadığını söyledi. Müzisyenlik yapan baba heyecandan

konuşamazken Merve'nin gözyaşları mutluluktandı.

Bedriye Kılıç'ın kaybında cinayet şüphesi

''Eşim, beni Bedriye Hanım'dan kıskandı''

Değerlendirilen ihbarlar ve yapılan araştırmalar sonucu edinilen bir bilgiye göre, yakın zamanda Bedriye Kılıç'ın adı sütçü Sefer olarak tanınan

bir köylüsüyle anılmış. Bu bilgiyi teyid etmek üzere ulaşılan Sefer Aslan, ''biz bir iş için onlara eşimle olanak sağladık, ben Tayfur diye mesaj attım dedi. Sonra bana mesajlar geliyordu eşim rahatsız oluyordu''dedi. Eşi ile Bedriye Kılıç'ın tartıştığını öne süren adam keşke hiç bulaşmasaydık diyede söyledi.