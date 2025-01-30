canli-yayin
CANLI YAYIN
Esra Erol'da
16
BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu - 2. Fragman
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Zembilli - 3. Fragman
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Zembilli - 2. Fragman
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM
  • Başka Bir Gün
    Başka Bir Gün YENİ FRAGMAN
  • Başka Bir Gün
    Başka Bir Gün YENİ FRAGMAN
  • Başka Bir Gün
    Başka Bir Gün YENİ FRAGMAN
  • Başka Bir Gün
    Başka Bir Gün YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
30 Ocak 2025, Perşembe 10:00

Ali Yanıç'ın arkadaşları karşı karşıya!

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE GALERİ

Senet hırsızlığı iddiasından cinayet şüphesine...

Gaziantep'ten 15 Ağustos'ta sırra kadem basan 27 yaşındaki Ali Yanıç'ın öldürüldüğü düşünülüyor… 4 aydır ulaşamadığı oğlunun hayatından endişe eden Anne Selvi Hanım, stüdyoya geldi ve oğluna silah sıkan Ali Duran'dan şüphelendiğini söyledi. Ali Duran stüdyoya gelerek hakkındaki iddiaları yalanladı. Bugün canlı yayına katılan Ali Yanıç'ın başka bir arkadaşı Bekir'di. Müge Anlı, "Bekir, herkes Ali Yanıç'ı senin Ali Duran'a teslim ettiğini, Ali Duran'ın da onu ortadan kaldırdığı konuşuluyor" dedi. Bekir Bey tüm bu iddiaları yalanladı.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
Müge Anlı'ya ölüm büyüsünü yaptığını söylemişti. O üfürükçü tutuklandı.
24 Ocak 2025, Cuma
Müge Anlı'ya ölüm büyüsünü yaptığını söylemişti. O üfürükçü tutuklandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert
İki cinayet Müge Anlı'da çözüldü. Gözyaşları içinde annesinin kemiklerini aradı.
17 Ocak 2025, Cuma
İki cinayet Müge Anlı'da çözüldü. Gözyaşları içinde annesinin kemiklerini aradı. Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı'da bir cinayet daha çözüldü! Sabri Önel, Zekiye Aydın'ı öldürdüğünü itiraf etti!
16 Ocak 2025, Perşembe
Müge Anlı'da bir cinayet daha çözüldü! Sabri Önel, Zekiye Aydın'ı öldürdüğünü itiraf etti! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı sır perdesini aralıyor! Zekiye Aydın'a dair bir iz bulundu mu?
14 Ocak 2025, Salı
Müge Anlı sır perdesini aralıyor! Zekiye Aydın'a dair bir iz bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert
ARAMA
CANLI YAYIN