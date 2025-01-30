Ali Yanıç'ın arkadaşları karşı karşıya!

Gaziantep'ten 15 Ağustos'ta sırra kadem basan 27 yaşındaki Ali Yanıç'ın öldürüldüğü düşünülüyor… 4 aydır ulaşamadığı oğlunun hayatından endişe eden Anne Selvi Hanım, stüdyoya geldi ve oğluna silah sıkan Ali Duran'dan şüphelendiğini söyledi. Ali Duran stüdyoya gelerek hakkındaki iddiaları yalanladı. Bugün canlı yayına katılan Ali Yanıç'ın başka bir arkadaşı Bekir'di. Müge Anlı, "Bekir, herkes Ali Yanıç'ı senin Ali Duran'a teslim ettiğini, Ali Duran'ın da onu ortadan kaldırdığı konuşuluyor" dedi. Bekir Bey tüm bu iddiaları yalanladı.