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30 Ocak 2025, Perşembe 10:00

Hastaneye bırakılan bebeğin babası canlı yayında...

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Oğlunun akıbetini biliyor mu?

Hassi Hanım, 1990 yılında doğduktan hemen sonra kayınvalidesi tarafından Erzurum Numune Hastanesi'ne bırakılan ve "Erbay Güneş" adıyla evlatlık verilen oğlunu aramak için Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı. Henüz 13 yaşındayken çocuk gelin olmaya zorlanan Hassi Hanım, kaybettiği oğlunu da eşinden dünyaya getirdiğini ama evlenmeden önce hamile kaldığı için kayınvalidesinin buna bir türlü inanmadığını anlattı. Hastaneye bırakılan bebeğin babası Mehmet Emin Bey, bugün stüdyoya geldi.

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